Jon Jones luta contra acusações de suposta hostilidade em teste de drogas

ALBUQUERQUE, NM — O campeão peso-pesado do UFC Jon Jones se declarou inocente na quarta-feira de duas acusações de contravenção decorrentes de um teste de drogas em sua casa no Novo México, no qual ele foi acusado de ser hostil.

Jones apareceu sentado ao lado de seu advogado enquanto as alegações eram feitas em seu nome durante uma audiência virtual. Um juiz de Albuquerque concedeu o pedido do advogado de que Jones permanecesse livre enquanto aguardava o julgamento por acusações de agressão e interferência na comunicação em conexão com a sessão de testes de março.

Jones prometeu lutar contra as acusações. Quando as alegações se tornaram públicas pela primeira vez, ele as chamou de infundadas, postando nas redes sociais que ele havia sido pego de surpresa pelo que ele chamou de falta de profissionalismo de um dos testadores e reconheceu ter xingado depois de ficar frustrado.

“No entanto, quero enfatizar que em nenhum momento eu ameacei, fiquei na cara de ninguém, levantei minha voz para alguém ou me envolvi em qualquer forma de agressão”, disse Jones em uma publicação nas redes sociais.

Considerado um dos melhores lutadores de MMA, Jones conquistou o título dos pesos pesados ​​há mais de um ano com uma finalização no primeiro round sobre Ciryl Gane. Foi a primeira luta de Jones em três anos e sua primeira na divisão dos pesos pesados. Ele já era o melhor meio-pesado ao vencer um recorde de 14 lutas pelo título.

Jones foi suspenso por um ano em 2016 por um teste de drogas reprovado e teve sua vitória de 2017 sobre Daniel Cormier transformada em uma no contest depois que outro teste de drogas deu positivo. Jones argumentou mais tarde que ele teria passado sob os padrões que foram revisados ​​em 2019 pela Agência Antidoping dos EUA, que mudou os critérios para o que constituía um teste positivo.

Uma mulher que trabalhava para a Drug Free Sport International, que realiza testes para atletas profissionais, inicialmente registrou um boletim de ocorrência na polícia em abril. Ela acusou Jones de ameaçá-la, pegar seu telefone e xingá-la enquanto ela e um colega estavam na casa de Jones para um teste de drogas.

Uma queixa criminal afirma que o agente de testes de drogas descreveu Jones como cooperativo no início, mas que ele ficou agitado.

Jones disse à polícia que pensou que era seu telefone que ele pegou e que se desculpou por xingar a agente e sua colega de trabalho no final do teste. Ele postou um vídeo do que parece ser um sistema de câmera residencial mostrando a agente dando-lhe um high-five antes de sair. Ele disse que nenhum dos dois pareceu assustado durante a interação.