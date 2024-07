Jon Jones não tem certeza sobre aposentadoria após possível luta contra Stipe Miocic: ‘As opções parecem loucas agora’

Jon Jones pode não estar decidido a se aposentar, afinal.

O atual campeão dos pesos pesados ​​do UFC deu a entender que vai se afastar após uma esperada remarcação com o ex-campeão Stipe Miocic no final deste ano. Após o UFC 303 — mais notavelmente o nocaute de Alex Pereira sobre Jiri Prochazka no evento principal — Jones parece estar pisando no freio para se afastar se o cenário continuar o mesmo, como ele respondeu a uma pergunta de fã no Twitter.

Honestamente, é difícil dizer agora, vou basear muito disso na minha próxima performance. As opções estão parecendo loucas agora. https://t.co/3skkYSY7Aj — BONY (@JonnyBones) 1 de julho de 2024

“Sinceramente, é difícil dizer agora”, respondeu Jones quando questionado sobre a aposentadoria. “Estou [going to] basear muito disso na minha próxima performance. As opções estão parecendo loucas agora.”

Jones, que conquistou seu segundo título divisional com uma rápida vitória por finalização sobre Ciryl Gane no UFC 285 em março de 2023, estava escalado para enfrentar Miocic no UFC 295 em novembro passado antes de ser forçado a se retirar devido a uma lesão. Apesar de Tom Aspinall ter conquistado o título interino naquele evento do Madison Square Garden, Jones continua focado em remarcar sua luta com Miocic — apesar do sentimento dos fãs cair com o passar dos meses.

Com Pereira se tornando rapidamente uma estrela — e se colocando em uma posição de possivelmente lutar pela chance de se tornar o primeiro campeão de três divisões na história do UFC — Jones já demonstrou interesse em um confronto campeão contra campeão no futuro.