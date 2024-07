Jon Jones reage à convocação de Tom Aspinall após vitória por nocaute em 60 segundos no UFC 304

Jon Jones reagiu ao chamado de Tom Aspinall. Mais ou menos.

Aspinall defendeu com sucesso seu título interino dos pesos pesados ​​com um nocaute de 60 segundos sobre Curtis Blaydes no co-evento principal do UFC 304 na noite de sábado em Manchester. Após a vitória, Aspinall pediu uma luta de unificação com Jones, que derrotou Ciryl Gane em março de 2023 no UFC 285 para ganhar o título vago dos pesos pesados ​​do UFC.

No domingo, “Bones” deu sua primeira reação pública aos comentários de Aspinall.

Oferta e procura no seu melhor, eu adoro isso. — BONY (@JonnyBones) 28 de julho de 2024

“Oferta e demanda no seu melhor, eu adoro isso”, escreveu Jones nas redes sociais.

Jones deve fazer sua primeira defesa de título ainda este ano contra Stipe Miocic, um confronto que o CEO do UFC, Dana White, está firme em querer que aconteça, apesar da maioria da comunidade torcer para que o UFC mude para Jones vs. Aspinall. O ex-campeão dos meio-pesados ​​tem provocado aposentadoria, e até tem marcado uma luta com o atual detentor do título de 205 libras Alex Pereira nos últimos meses.

Na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 304, Aspinall enviou uma mensagem a Jones — que ele supôs estar focado em sua luta com Blaydes.

“Jon é o campeão indiscutível, mas eu sou o melhor do mundo, se isso faz algum sentido”, disse Aspinall. “Sabemos o que Jon está fazendo. Jon estava lá, cruzando os dedos e os pés esta noite, esperando que eu perdesse para Curtis, não vamos enrolar. Ele postou sobre isso várias vezes de qualquer maneira que eu vou perder para ele. Isso não aconteceu, então essa é a próxima luta que eu quero.”