Jon Jones se declara inocente de acusações decorrentes de incidente com teste de drogas

Campeão peso pesado do UFC Jon Jones não está participando de sua batalha legal em andamento … declarando-se inocente pelas duas acusações de contravenção que enfrenta em relação a um teste de drogas que deu errado no início deste ano.

Jones – que compareceu virtualmente ao tribunal do Novo México – foi acusado de agressão e interferência nas comunicações no início desta semana … depois que um agente de testes alegou que ele fez ameaças e pegou o celular deles quando eles apareceram em sua casa em Albuquerque sem avisar, em Marchar.

Como informamos anteriormente, dois agentes de testes de drogas dos parceiros antidoping do UFC – Drug Free Sport International – foram ao apartamento de Jones para coletar uma amostra de xixi… mas em um relatório policial, um dos agentes disse às autoridades que Jon ficou agitado com ela depois que ele não conseguiu fornecer uma amostra de urina.

A mulher alegou que Jones estava chateado com o quão cedo eles chegaram… e em um ponto da interação, ele teria dito: “Você sabe o que acontece com as pessoas que vêm à minha casa?