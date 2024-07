Jon Voight diz que a filha Angelina Jolie é influenciada por ‘pessoas antissemitas’

Jon Voight a reconciliação com sua filha Angelina Jolie pode ter vida curta… porque a atriz veterana acabou de expor suas crenças políticas sobre a questão do Oriente Médio.

Em uma ampla entrevista com VariedadeJV abordou as opiniões divergentes dele e de Angie sobre a guerra Israel-Hamas … com Jon criticando AJ como sendo “influenciado por pessoas anti-semitas”.