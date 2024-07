Jonathan Tamayo vence o evento principal da World Series of Poker

Dentre um grupo recorde de mais de 10.000 jogadores, o profissional Jonathan Tamayo finalmente alcançou o auge do pôquer na quarta-feira à noite, conquistando o bracelete do evento principal da World Series of Poker de 2024 e o grande prêmio de US$ 10 milhões deste ano em Las Vegas.

O nativo do Texas entrou na mesa final em sétimo lugar e lutou para chegar ao topo e se tornar o primeiro jogador a vencer nessa posição desde Pius Heinz em 2011.

“Todo mundo que é ótimo em pôquer joga esse torneio, e eu de alguma forma ganhei e ainda não consigo acreditar”, disse Tamayo momentos após vencer. “Muitos de nós começamos a jogar pelo dinheiro e então quando ficamos bons, começamos a jogar pelo prestígio. Isso é ambos.”

Jonathan Tamayo comemorou sua primeira vitória no WSOP em Las Vegas com a cobiçada pulseira de ouro e US$ 10 milhões em prêmios em dinheiro. Daniel Jacobi II/Las Vegas Review-Journal via AP

A mesa final de nove foi reduzida a três jogadores após um dia inteiro de jogo na terça-feira. Quando o jogo foi retomado na quarta-feira, o amador Jordan Griff eliminou o grande jogador de pôquer online Niklas “Lena900” Astedt após ele ter acertado um set de 9s no flop.

Daí, Tamayo e Griff batalharam mano a mano. Na mão final, Tamayo tinha 8-3 de naipes diferentes e fez dois pares no flop; Griff tinha 9-6 de naipes diferentes e fez top pair no flop. Tamayo eventualmente foi all-in e Griff deu call, e o board saiu com um ás e um 5 para dar a vitória ao primeiro.

Tamayo já havia vencido quatro eventos do circuito WSOP, e levou para casa $352.832 ao terminar em 21º no evento principal do WSOP de 2009, seu melhor prêmio em dinheiro e finalização. Isso marcou seu primeiro bracelete WSOP como parte de seus procedimentos principais.

Seus ganhos ao longo da vida aumentaram de US$ 2,3 milhões para US$ 12,3 milhões com a vitória.

Todos os jogadores na mesa final foram para casa com pelo menos $1 milhão, com Griff e Astedt ganhando $6 milhões e $4 milhões, respectivamente. O campeão do ano passado, Daniel Weinman, terminou em 1.357º para ganhar o pagamento mínimo de $15.000.

A 55ª edição do evento principal do WSOP, um torneio freezeout com buy-in de US$ 10.000 organizado pela Caesars Entertainment, acumulou um prêmio total recorde de US$ 94.041.600 de 10.112 inscrições, superando os recordes anteriores de US$ 93.399.900 e 10.043 jogadores estabelecidos em 2023.

O evento de 2024 também estabeleceu um recorde de inscrição em um único dia ao receber 5.014 inscritos em 6 de julho.