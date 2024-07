Jonnu Smith, do Dolphins, critica Buffalo e o chama de “pior lugar do mundo”

João Smitho novo tight end do Miami Dolphins, causou um rebuliço quando deu algumas alfinetadas na cidade de Búfalo. Ele não se conteve, expressando sua aversão ao tempo frio e até mesmo às famosas asas de frango Buffalo. Durante uma aparição no “The Dive Bar Podcast”, Smith não mediu palavras: “Deve ser o pior lugar do mundo onde você pode estar.”

Mas e aquelas deliciosas asas pelas quais Buffalo é conhecida? Smith não hesitou em jogar sombra nelas também: “As asas de búfalo nem são boas. Elas nem são boas. Estou dando todos os tipos de tacadas em Buffalo.” É seguro dizer que seus comentários não agradaram aos moradores de Buffalo.

De Smith NFL jornada o levou dos Titans para os Patriots e depois para os Falcons antes de chegar aos Dolphins. Seu desempenho com os Patriots ficou aquém das expectativas, levando à sua dispensa após apenas 30 jogos. Apesar de sua jornada rochosa na NFL, Smith não se conteve em expressar seu desdém por Buffalo.

Os comentários do tight end também sugeriram a rivalidade entre os Contas e os golfinhos. Ele sugeriu que os fãs do Bills podem ter inveja de Miami, dizendo: “É por isso que os fãs os odeiam tanto – porque eles querem estar aqui embaixo [in Miami]. Você já foi para Buffalo? Oh meu Deus, cara. Escute, Buffalo é, eu não sei como esses caras fazem isso. Eu não sei como eles fizeram isso. Indo de qualquer lugar do país e depois indo para Buffalo.”

Comentários polêmicos de Smith sobre Buffalo despertam tensões de rivalidade

Está claro que os comentários de Smith não eram apenas sobre a cidade em si, mas também refletiam a dinâmica de rivalidade entre os dois times da AFC East. Apesar de seus comentários, vale a pena notar que os Bills tiveram a vantagem contra os Dolphins em confrontos recentes.

Embora os comentários de Smith possam ter causado controvérsia, é importante lembrar que rivalidades esportivas frequentemente despertam reações apaixonadas. Seja em campo ou fora dele, as brincadeiras entre jogadores e times acrescentam uma camada extra de excitação ao jogo.

No final, os comentários sinceros de Smith sobre Buffalo podem ter provocado algumas discussões acaloradas entre os fãs, mas também servem como um lembrete da intensa competição e orgulho que alimentam as rivalidades da NFL.