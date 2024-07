Jonny Evans diz que cortes de empregos no Man United são “difíceis de prever”

LOS ANGELES, Califórnia — Jonny Evans disse que tem sido “difícil” ver os funcionários do Manchester United perderem seus empregos como parte dos cortes liderados pela INEOS.

O coproprietário Sir Jim Ratcliffe deve fazer 250 demissões no Old Trafford em uma tentativa de reduzir custos.

Vários funcionários foram informados de que seus empregos estariam em risco nos dias que antecedem a turnê de pré-temporada do clube pelos Estados Unidos, e Evans, que está ligado ao United desde os nove anos de idade, disse que tem sido um período difícil.

“Muitas pessoas perderam seus empregos nas últimas semanas, tem sido difícil e trabalhoso ver isso”, disse Evans

“Os novos donos sentem que essa é a direção que eles querem seguir. Mas, você sabe, não tem sido fácil para todos ao mesmo tempo.

“Há pessoas que você conhece há 20 anos e acho que o momento disso aconteceu quando saímos em turnê. Então estávamos todos um pouco no escuro e tenho certeza de que tudo vai se resolver, as coisas vão ficar um pouco mais claras quando voltarmos.”

Evans está em sua segunda passagem pelo United, depois de passar pela academia e fazer sua estreia no time principal aos 19 anos em 2007.

Seu irmão, Corry, jogou pelo United e sua esposa, Helen, trabalha para o canal de televisão interno do clube, o MUTV.

Seu pai, Jackie, também trabalhou como treinador de academia.

“Foi algo difícil de ver”, disse Evans.

“Pessoas que conheço há muito, muito tempo. Uma coisa sobre trabalhar em um clube como o Man United, você está totalmente envolvido e todos sempre estiveram totalmente envolvidos, é uma equipe grande e massiva. Mas acho que essa é apenas a cultura do clube.

“É para tal, para um clube, é um tamanho tão grande e a equipe se renova, você tem membros da família trabalhando lá. Minha esposa tem trabalhado no clube, meu irmão tem estado no clube, meu pai tem estado no clube.

“Então sempre houve esse sentimento de pessoas, elas dão tudo o que têm pelo clube e isso é um crédito enorme para elas. Isso é porque elas amam muito o lugar.”

O processo de redundância deverá ser finalizado no mês que vem.

Jogadores e comissão técnica do time principal não foram afetados, mas Evans disse que os cortes ainda são um assunto no vestiário enquanto o time está na América.

“Sim, claro”, ele disse.

“Certos membros da equipe que estão aqui são amigos, pessoas com quem trabalharam, colegas de longa data, e tenho certeza de que eles se sentirão assim, não há dúvidas sobre isso.”