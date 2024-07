Jontay Porter se declara culpado em caso ligado ao escândalo de apostas da NBA

NOVA YORK — O ex-jogador da NBA Jontay Porter se declarou culpado na quarta-feira de conspiração para cometer fraude eletrônica em um processo criminal federal relacionado ao escândalo de apostas que o levou a ser banido da liga no início deste ano.

O ex-pivô do Toronto Raptors entrou com a alegação em sua acusação em um tribunal federal de Nova York e deve ser solto sob fiança de US$ 250.000.

Seu advogado havia dito anteriormente que Porter estava cooperando com as autoridades enquanto era tratado de um vício em jogos de azar.

Documentos judiciais mostraram que o caso contra Porter está relacionado a um processo em andamento contra outros quatro homens que foram indiciados por conspiração para cometer fraude eletrônica, mas ainda não apresentaram nenhuma declaração.

Esses homens são acusados ​​de conspirar para lucrar com dicas de um jogador da NBA de que ele sairia dois jogos mais cedo. Eles ou seus parentes usaram o conhecimento para fazer grandes apostas vencedoras de que o atleta se sairia mal nesses jogos, de acordo com uma queixa judicial registrada quando eles foram acusados ​​em junho.

A queixa não nomeou o jogador, mas os detalhes coincidiram com uma investigação da NBA que estimulou o banimento de Porter da liga nesta primavera. A liga descobriu que ele apostou em jogos da NBA e que deu aos apostadores informações confidenciais sobre sua saúde.

No tribunal na quarta-feira, Porter disse que concordou em se retirar mais cedo dos jogos para se livrar de grandes dívidas de jogo para que ele e os co-conspiradores pudessem ganhar apostas em seu desempenho.

“Sei que o que fiz foi errado, ilegal e estou profundamente arrependido”, disse ele.

Porter deve ser sentenciado em 18 de dezembro. Ele pode pegar de pouco menos de 3 anos e meio de prisão a pouco mais de quatro anos. Ele também deve receber centenas de milhares de dólares em restituição, além de multas potenciais.

De acordo com a denúncia, um dos quatro homens pressionou o jogador a quitar dívidas de jogo, retirando-se prematuramente dos jogos para que as apostas sobre seu baixo desempenho fossem recompensadas.

Em uma mensagem respondendo às instruções do homem, o jogador escreveu que se ele não executasse o plano, “você me odeia e se eu não te der 8 mil até sexta-feira, você virá para Toronto para me bater”.

Depois de avisar alguns dos homens, o jogador alegou lesão ou doença e se retirou dos jogos de 26 de janeiro e 20 de março após apenas alguns minutos em quadra, segundo a denúncia.

Porter jogou apenas brevemente nessas datas antes de reclamar que estava machucado ou doente e sair dos jogos. Seus pontos, rebotes e assistências em ambos os jogos ficaram abaixo das expectativas das casas de apostas.

Depois que a NBA e outros começaram a investigar, o jogador enviou uma mensagem para alguns dos homens dizendo que eles “poderiam ser atingidos wa rico”, uma referência aparente à sigla comum para uma acusação federal de extorsão sob o Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, de acordo com a queixa contra eles. Ela disse que o jogador também perguntou aos homens se eles tinham apagado “todas as coisas” de seus telefones.

A investigação da NBA descobriu que Porter não só saiu de pelo menos um jogo por causa dos apostadores, mas também apostou em jogos da NBA em que não jogou. Certa vez, ele apostou contra seu próprio time, disse a liga.

Porter, 24, teve média de 4,4 pontos, 3,2 rebotes e 2,3 assistências em 26 jogos nesta temporada, incluindo cinco como titular. Ele também jogou em 11 jogos pelo Memphis Grizzlies na temporada 2020-21.

Seu salário na NBA era de cerca de US$ 410.000.