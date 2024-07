Jordan Love não treinará sem acordo, mas Packers estão otimistas

GREEN BAY, Wisconsin — Os Packers e Jordan Love podem estar próximos de um acordo sobre uma extensão de contrato, mas até que isso seja feito, o quarterback titular não participará dos treinos ou de nenhum jogo nesta pré-temporada.

O gerente geral dos Packers, Brian Gutekunst, disse na segunda-feira, pouco antes do primeiro treino do training camp da equipe, que os representantes de Love o informaram na noite de sábado sobre seus planos antes que um acordo fosse fechado.

“Entendemos completamente de onde ele vem”, disse Gutekunst.

Love se apresentou para o training camp no horário e participou de reuniões e outras atividades do training camp, exceto os treinos. Anteriormente, Love participou de todo o programa de offseason e do minicamp obrigatório da equipe em junho para cumprir os requisitos para um bônus de treino de $ 500.000.

Quando perguntado se uma extensão poderia ser feita em poucos dias, Gutekunst disse: “Sim, acho que sim, mas, novamente, nunca se sabe. Estamos trabalhando muito duro para fazer isso. Ao mesmo tempo, a coisa em que tenho confiança é que ambos queremos a mesma coisa.”

Os Packers não têm planos imediatos para adicionar outro quarterback. O técnico Matt LaFleur disse que o profissional do segundo ano Sean Clifford vai lidar com os primeiros snaps com os titulares, mas as repetições serão divididas 50-50 entre Clifford e o novato Michael Pratt. LaFleur disse que o ex-quarterback da NFL Sean Mannion, que foi contratado como assistente técnico nesta offseason, vai ajudar com os lançamentos durante o trabalho de treino.

Quando perguntado por quanto tempo eles podem sustentar isso sem adicionar um terceiro quarterback, LaFleur disse: “Essa é uma ótima pergunta. Obviamente, estamos esperançosos de que faremos algo aqui no próximo… mais cedo do que tarde. Mas isso é algo que teremos que ajustar rapidamente.”

LaFleur disse que não estava imediatamente preocupado com Love e o ataque perdendo o ímpeto que construíram na temporada passada e no programa de offseason.

“Eu sei como ele se prepara”, disse LaFleur. “Então, não estou muito preocupado com isso.”

Love não falou com repórteres como o quarterback titular do Packers normalmente faria após o primeiro treino do training camp. Mas Clifford, que serviu como reserva de Love na temporada passada, disse que Love havia sugerido a ele no fim de semana que ele poderia não estar em posição de treinar quando o training camp abrisse.

“Ele obviamente queria estar lá fora; ele está se esforçando para chegar lá”, disse Clifford. “Eu nem acho que é ele. É mais sobre outras pessoas se certificando de que ele está sendo cuidado. A organização também está. Eles estão fazendo a devida diligência. Ele me deu um pequeno aviso e disse: ‘Ei, esteja pronto.'”

Clifford, que lançou passes para touchdown para Romeo Doubs e Dontayvion Wicks no treino de segunda-feira, indicou que acha que essa pode ser uma situação de curto prazo.

“Não acho que vá demorar muito”, disse Clifford. “É só o que ele tem que fazer agora. Mas, novamente, isso diz muito — ele não está na Califórnia, ele está aqui. Cheguei aqui às 7. A bolsa dele já estava aqui. Ele chegou cedo, ele vai ficar até mais tarde. Ele está fazendo todas as pequenas coisas, então não é preocupação dos jogadores, isso é certo.”

Sem um novo acordo, Love teria feito apenas US$ 11 milhões nesta temporada no último ano de uma mini extensão que ele assinou em maio passado. Esse acordo adicionou um ano, a temporada de 2024, ao seu contrato de novato. Foi em troca do time pegar a opção do quinto ano naquele acordo. Na época, Green Bay deu a Love um bônus de assinatura de US$ 8.788.655. Seu salário base na última temporada foi de US$ 1,01 milhão.

Love agora está na fila para um dos contratos mais ricos da liga e parece provável que se junte ao clube de US$ 50 milhões por ano. O acordo de quarterback mais recente foi o de Trevor Lawrence com o Jacksonville Jaguars em junho. É um acordo de cinco anos, US$ 275 milhões, que inclui US$ 200 milhões em garantias. Com US$ 55 milhões por ano, Lawrence e Joe Burrow, do Cincinnati Bengals, estão empatados com o maior salário médio da liga.

Love lançou para 4.159 jardas com 32 touchdowns e 11 interceptações na temporada passada. Ele foi um dos quatro quarterbacks em 2023 a ficar entre os 10 primeiros em touchdowns de passe (segundo atrás de Dak Prescott do Dallas Cowboys), jardas de passe (sétimo) e proporção de touchdown para interceptação (sétimo).

Ele começou todos os 17 jogos e depois de um início de 2-5, os Packers terminaram 9-8 para chegar aos playoffs. Love os levou a uma vitória de wild-card sobre o Dallas Cowboys, na qual lançou três passes para touchdown e nenhuma interceptação antes da derrota na rodada divisional para o San Francisco 49ers, que terminou com uma interceptação de Love no drive final.