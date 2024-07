Jorge Masvidal ainda furioso com a briga na coletiva de imprensa de Nate Diaz: ‘Eu quero muito machucar esse cara’

Jorge Masvidal é tudo sobre competição. Mas um pouco de sangue ruim nunca é demais para vender uma briga.

“Gamebred” enfrenta Nate Diaz no ringue de boxe neste sábado, quase cinco anos após seu primeiro encontro no UFC 244, que Masvidal venceu por interrupção médica para se tornar o campeão inaugural do “BMF”.

Na maior parte do tempo, Masvidal e Diaz falaram respeitosamente um do outro. Ambos os lutadores se tornaram favoritos dos fãs no UFC por seus estilos emocionantes e suas personalidades sem filtros. Essa realidade borbulhou de forma caótica quando seus times se enfrentaram após uma coletiva de imprensa em 7 de junho em Anaheim, Califórnia.

Depois disso, todas as apostas estão canceladas para Masvidal.

“No final do dia, para mim, é só competir”, disse Masvidal falando com a mídia em um scrum em Los Angeles. “Esta, há mais em jogo do que a última, porque cada luta, a menor das lutas ou a maior das lutas levou a isso. Então, eu encaro cada luta com a mesma quantidade de cautela e respeito. Quem quer que eu esteja lutando tem duas mãos, sabe?

“Agora, em um nível pessoal, sim, eu não gosto desse cara nem um pouco, pelo que aconteceu com meu treinador e essas merdas. Mas vamos descobrir isso em 6 de julho, quando chegarmos lá.”

Durante a breve briga, vários socos foram desferidos por membros das equipes de Masvidal e Diaz antes que as partes fossem separadas. Masvidal, um veterano de 52 lutas profissionais de MMA, acionou o interruptor quando retornou à academia após o incidente.

“Foi de um cenário de boxe para um cenário de matança”, disse Masvidal. “É tudo o que eu quero fazer, machucar muito esse cara.”

Uma figura proeminente na briga pós-coletiva de imprensa foi o companheiro de equipe de Diaz e lutador profissional Nick Kohring, também conhecido como “Killshot”. Ele pode ser visto lutando cara a cara com alguém do lado de Masvidal.

Kohring tem um histórico de 13-2 e competiu recentemente no boxe sem luvas pelo BKFC em março deste ano, quando derrotou Kyle McElroy por nocaute no primeiro round.

Se Masvidal estivesse ciente de sua história, ele poderia ter sido mais agressivo com o associado de Diaz. Do jeito que está, ele está confiante de que Killshot vai receber o que merece de uma forma ou de outra.

“Então, quando eu estava agarrando [Kohring]balançando-o ao redor… Eu não bati nele porque pensei que era apenas f*der ninguém”, disse Masvidal. “Agora eu descobri que você é um lutador profissional atacando meu treinador com outro mano seu. Pode apostar, mano, esse maricas vai ter que me ver ou aos meus garotos em algum momento.”

“Eu gosto de brigar, principalmente se você mexer com meu povo. Foi isso que você escolheu e tenho certeza de que se ele não cruzar meu caminho, ele vai cruzar o caminho de alguns demônios em breve.”