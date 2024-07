Jorge Masvidal culpa a culinária local pela derrota de Nate Diaz: ‘Juízes foram influenciados pela multidão’

Jorge Masvidal acredita que lutar no estado natal de Nate Diaz o prejudicou na luta de boxe na noite de sábado.

No que acabou sendo uma guerra surpreendentemente divertida de 10 rounds, Masvidal perdeu por decisão majoritária, com um juiz marcando a luta como um empate, enquanto os outros dois oficiais deram a Diaz o sinal verde de forma esmagadora. Um placar totalizou 97-93 e o outro foi 98-92, o que foi mais do que suficiente para dar a vitória a Diaz.

Obviamente, Masvidal discordou, especialmente considerando as estatísticas que mostravam que ele superou Diaz em socos totais, sem mencionar socos poderosos ao longo da luta.

“Eu definitivamente sei que os juízes foram influenciados pela multidão”, disse Masvidal na coletiva de imprensa pós-luta. “Como muitos desses golpes estavam caindo no canto, eu estava apenas pegando meu tempo, ele dava três ou quatro golpes que não acertavam e então eu dava um bom golpe de força. Eu via que o machucava e o apoiava ou ele começava a brincar. Machucava-o no corpo inúmeras vezes.

“Acho que um ou dois juízes me deram apenas dois rounds. Não tem jeito. Estávamos olhando para a luta agora no vestiário, os golpes significativos, e muitos outros golpes significativos foram acertados por mim. Eu simplesmente sinto que não foi do meu jeito, mas tanto faz. Estamos 1-1, podemos voltar para algum lugar como Vegas. Faça um lugar neutro e vamos f*der lutar.”

Embora não tenha tido tempo de assistir novamente a luta inteira, Masvidal viu filmagens suficientes para saber que ele acertou Diaz com golpes muito maiores e mais impactantes na luta. O que Masvidal acredita que o machucou, no entanto, foi a multidão rugindo toda vez que Diaz dava um soco — não importando se ele conectava ou não — e isso pode ter influenciado o que os juízes estavam vendo.

Talvez o maior problema de Masvidal com os placares não tenha sido sua derrota, mas sim que os dois juízes que deram a luta a Diaz fizeram com que Masvidal perdesse de forma bastante desequilibrada.

“Pelo que vi, eu definitivamente o machuquei mais do que ele já me machucou”, disse Masvidal. “Eu consegui golpes muito mais limpos, especialmente no corpo. Ele nunca fez nada no meu corpo. Eu definitivamente machuquei o corpo dele, e algumas vezes que eu o machuquei, ele recuou. Ele colocou muita pressão e ele estava vindo para frente, mas ele nunca me machucou. Eu não acho que ele acertou nenhum soco significativo.

“Oito rounds a dois é loucura. Tanto faz, é a Califórnia. Eu sabia que tinha que conseguir um nocaute ou algo assim.”

Por mais decepcionado que estivesse com o resultado, Masvidal ainda conseguiu realizar um feito raro ao copromover um card enorme ao lado de Diaz que esgotou o Honda Center em Anaheim. Isso pode ter adicionado mais algumas responsabilidades à sua rotina diária do que quando ele estava competindo no UFC, mas Masvidal sabe que valeu a pena no final.

“Eu sei que não importa o que aconteça, nós fizemos uma ótima luta”, disse Masvidal. “A merda que as pessoas estão dizendo online, todo mundo está adorando, então eu sei que foi uma ótima luta, ganhe ou perca. Obviamente, ganhe primeiro sobre tudo, mas entreter a multidão é outra grande parte disso, então estou feliz que conseguimos entreter todo mundo e provavelmente poderíamos lotar outra arena, onde quer que seja.”

A luta no sábado foi a primeira aparição de Masvidal desde que ele anunciou sua aposentadoria do UFC em 2023. Enquanto ele permanece sob contrato com a promoção, Masvidal obteve permissão do UFC para cruzar para o boxe para montar a luta com Diaz. Como esse acordo ainda está em vigor, Masvidal não pode fazer uma luta de MMA novamente sem retornar ao UFC, mas parece que o boxe continua sendo seu foco principal por enquanto de qualquer maneira.

“Com o UFC, tenho mais alguns [fights on my contract]”, revelou Masvidal. “Com o Fanmio, tenho dois. Então, definitivamente farei essas duas lutas de boxe.

“Ganhando ou perdendo, foi uma ótima experiência. Aprendi muito sobre o ofício do boxe, a arte do boxe. Aprendi muito sobre mim também. Ainda tenho muitas milhas no tanque. Então, não sei quem será o próximo oponente, mas vamos procurar alguém.”

Idealmente, Masvidal gostaria de resolver as coisas com Diaz de uma vez por todas, porque tecnicamente eles estão empatados em um a um depois de duas lutas. Masvidal conseguiu a vitória sobre Diaz no UFC 244 em 2019 antes de perder a decisão majoritária na revanche no ringue de boxe. Ele adoraria nada mais do que marcar uma terceira luta contra Diaz, mas desta vez em um local onde talvez a multidão pudesse estar um pouco mais dividida.

“Estamos 1-1, podemos correr de volta para algum lugar como Vegas”, disse Masvidal. “Faça um lugar neutro e vamos f*der nos enfrentar.”