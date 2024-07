Repórter do Wall Street Journal Evan Gershkovich acabou de ser condenado a 16 anos de prisão depois de ser condenado por espionagem na Rússia – uma acusação que os líderes americanos negaram categoricamente.

Gershkovich foi considerado culpado na sexta-feira por um tribunal russo em Yekaterinburg, quando os promotores pediram uma sentença de 18 anos, mas Evan, em vez disso, recebeu 16, de acordo com vários relatórios.

Em março de 2023, Evan foi preso pela primeira vez por espionagem enquanto viajava para Yekaterinburg enquanto trabalhando em uma matéria do WSJ – ele está na Rússia desde então… apesar dos protestos aqui nos Estados Unidos.

É claro que o ditador russo ignorou as autoridades dos EUA e fez com que o seu tribunal avançasse

com a acusação de Evan.