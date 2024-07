Jose Iglesias, do Mets, apresentará o hit ‘OMG’ na semana do MLB All-Star

O jogador de campo do New York Mets, José Iglesias, está indo para o MLB All-Star Game — mas não da maneira que você imagina.

Iglesias, 34, teve um forte retorno ao show nesta temporada depois de passar 2023 nas ligas menores. Ele tem rebatido .347 desde que foi convocado pelo Mets no final de maio, destacado por seu primeiro jogo de dois home runs na carreira na sexta-feira em uma vitória sobre o Colorado Rockies.

Mas o desempenho do veterano em campo não é o motivo de sua ida para o Texas.

Em 28 de junho, Iglesias, sob o nome artístico Candelita, lançou oficialmente seu single de estreia, “OMG”. A música pop estreou recentemente em primeiro lugar na pesquisa de vendas de músicas digitais latinas da Billboard. O hype pela faixa cresceu constantemente depois que Iglesias assinou com o New York, com a música ganhando notoriedade no banco de reservas do Mets e em todo o Citi Field.

O próximo palco para “OMG”? Globe Life Field em Arlington, Texas, onde Iglesias — ou Candelita — apresentará a música como parte das festividades variadas do evento.

Não será a primeira vez que Iglesias apresentará a música para uma plateia ao vivo. Ele fez um show para o Mets’ Kids Club antes da final da série de Nova York contra o Rockies.

@JoseIglesias_SS canta OMG ao vivo para o Clube Infantil do Sr. e Sra. Met 🤩🎤 — New York Mets (@Mets) 14 de julho de 2024

A estreia ao vivo da música também aconteceu no Citi Field, quando Iglesias se apresentou ao vivo para os fãs que ficaram presentes após a vitória do Mets por 7 a 2 sobre o Houston Astros.