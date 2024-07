Jose Miranda, dos Twins, empata recorde da MLB com 12ª rebatida consecutiva

MINNEAPOLIS — José Miranda, do Minnesota Twins, fez uma rebatida simples na quarta entrada no sábado, sua 12ª rebatida consecutiva em uma rebatida, empatando a maior sequência da história da MLB.

Os fãs no Target Field deram a Miranda uma ovação de pé enquanto o placar e o locutor de endereço público os informavam do recorde. Miranda, um jogador de campo interno de 26 anos de Porto Rico, tirou o boné e acenou em reconhecimento.

“Foi ótimo ver os fãs, obviamente, me mostrando (apoio) com a ovação de pé”, disse Miranda. “Eles estão orgulhosos, obviamente, e eu estou orgulhosa de eles estarem lá também.”

A sequência finalmente terminou no sexto inning quando Hunter Brown eliminou Miranda em um flyout para o campo esquerdo. Os fãs dos Twins deram a Miranda outra ovação de pé em apreciação ao recorde.

“Não há palavras reais”, disse o gerente do Twins, Rocco Baldelli. “Você só precisa parar de falar e aproveitar. Nunca vi algo assim acontecer, em um campo, ao longo de alguns dias, nunca, em lugar nenhum.”

Miranda entrou no jogo contra o Houston Astros com 10 hits consecutivos. Em sua primeira aparição no plate, ele foi atingido no braço por um arremesso de Brown. Depois de ser examinado pela equipe de treinamento dos Twins, Miranda permaneceu no jogo.

“Achei que seria um pouco mais sério. Me pegou bem aqui”, disse Miranda, apontando para um ponto na parte inferior da mão, logo abaixo de onde ele está coberto por uma almofada protetora. “Felizmente, não foi tão ruim.”

No segundo inning, Miranda levou o primeiro arremesso de Brown para o centro do campo para um single RBI. No quarto, ele conseguiu outro single para o centro-direito para empatar o recorde da liga principal de 12 rebatidas consecutivas, alcançado por Johnny Kling em 1902, Pinky Higgins em 1938 e Walt Dropo em 1952.

“Eu conheço José muito bem e estou feliz por essa corrida”, disse o gerente do Astros, Joe Espada. “Gostaria que não estivéssemos aqui em parte disso, mas é algo bem impressionante.”