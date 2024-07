Josh Hartnett revela que incidentes de perseguição o fizeram deixar Hollywood

Josh Hartnett está mergulhando em momentos assustadores de seu passado… revelando que deixou Hollywood porque estava sendo perseguido – inclusive por um homem que ele diz que chegou ao seu local com uma arma.

O ator conversou com O guardião via Zoom de sua propriedade em Hampshire, Inglaterra… uma vasta zona rural onde ele mora com sua esposa, em parte porque morar em Los Angeles começou a parecer muito perigoso.