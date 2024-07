Josh Okogie, do Suns, testa suas habilidades fotográficas na liga de verão da NBA

Logo após uma extensão de contrato de dois anos e US$ 16 milhões com o Phoenix Suns, Josh Okogie voltou a trabalhar na Las Vegas Summer League — como fotógrafo.

O armador de 25 anos começou a praticar o hobby neste verão, depois de comprar uma câmera Sony Alpha 7 III durante suas férias em Milão, na Itália, durante a Semana de Moda, e foi incentivado por um amigo a testar suas habilidades de capturar imagens de basquete ao vivo.

“Ainda não estou bem”, admitiu Okogie à ESPN. “Eu diria que 90-95% das minhas fotos são BS, mas sinto que melhorei — um pouco — a cada dia que tirei fotos. Eu meio que descobri como a câmera funciona, como fazer as configurações, como fazer o balanço de branco e tudo mais. Então tem sido bem legal.”

Okogie tentou a sorte atrás das lentes no jogo de celebridades da NBA Creator Cup e continuou com o jogo da liga de verão entre Los Angeles Lakers e Houston Rockets antes de filmar seu time, o Suns, enquanto eles enfrentavam o Golden State Warriors em Las Vegas.

Ao longo de suas seis temporadas com o Minnesota Timberwolves e o Suns, Okogie passou a apreciar o trabalho do fotógrafo da equipe do Wolves, David Sherman, e de Barry Gossage, do Phoenix.

“Esse é meu cara”, disse Okogie sobre Sherman. “Ele filma os Wolves e também filma muitos outros eventos sancionados pela NBA. Então, sempre prestei muita atenção em David.”

Okogie disse que espera seguir os passos do ex-arremessador da MLB Randy Johnson e do ex-wide receiver da NFL Larry Fitzgerald, continuando a trabalhar em eventos esportivos como atleta profissional que virou fotógrafo — começando com alguns jogos da WNBA durante a offseason da NBA.

O objetivo, como o da maioria dos atletas, é ser o melhor em sua área. Isso significa entregar algumas das imagens mais icônicas da NBA.

“Quando você fala sobre fotos da NBA, você tem que trazer o alley-oop de Dwayne Wade-LeBron”, disse Okogie. “Você também tem que trazer a foto do LeBron-Kobe All-Star que Drake fotobombou.”

O armador do Suns, Josh Okogie, registra a ação durante o jogo da liga de verão entre Rockets e Lakers em Las Vegas. Dave McMenamin/ESPN

Por enquanto, Okogie ainda está se adaptando a tirar fotos de ação ao vivo em vez de fotos panorâmicas durante sua viagem à Europa.

“É muito rápido”, disse Okogie. “Toda vez que alguém enterra, quando eu tiro uma foto, ele já terminou a enterrada e já está jogando na defesa. Estava indo muito rápido para mim. … Sinto que a maior melhoria que tenho que fazer é me ajustar à velocidade do jogo e não apenas antecipar, mas também estar no ângulo certo para obter a melhor foto.

“Porque você quer que a imagem replique o sentimento da peça para aqueles que não estavam lá.”

E para a próxima vez que ele entrar em uma quadra da NBA como um jogadorOkogie já está pensando em como complementar melhor as estrelas do Phoenix depois que os Suns foram eliminados na primeira rodada da temporada passada.

“Minha mentalidade é apenas entrar em campo e tentar dar a esse time a energia que eles precisam em ambos os lados da quadra”, disse Okogie. “Temos muito talento nesse time, mas eu quero ser a bateria desse time, se isso faz sentido. O motor desse time, fazer as pessoas irem, deixar as pessoas animadas para jogar, fazer as pessoas se movimentarem. … Só que, quando JO pisa nessa quadra, o nível de intensidade de todos simplesmente aumenta.”

É uma meta que ele já discutiu com o novo técnico do Suns, Mike Budenholzer.

“O Oeste vai ser realmente competitivo no ano que vem”, disse Okogie. “Sinto que podemos ser tão bons quanto quisermos. Sinto que nosso teto é tão alto quanto o fizermos. Estou animado. Sinto que se tivermos um bom campo de treinamento e começarmos a nos unir, o céu é o limite para nós.”