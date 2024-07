Joy Behar se irrita com George Clooney por pedir que Biden desistisse

Falando no “The View”, Joy desabafou: “George Clooney escreveu um artigo de opinião no New York Times alegando que depois de ver a condição de Biden na recente arrecadação de fundos, ele não acha que está pronto para o trabalho. Ele não poderia dizer isso pessoalmente, pelo amor de Deus?

Declarando que Biden ainda estava no ringue, lutando por seu futuro político, Joy se irritou: “Estou bravo com George Clooney agora” … antes de brincar atrevidamente: “Mesmo que tenhamos namorado. Eu gostaria!”

Para o cenário completo, Clooney’s Artigos de opinião do NYT Quarta-feira referiu-se ao seu Arrecadação de fundos em Hollywood no mês passado, afirmando: “O Joe Biden com quem estive há três semanas na arrecadação de fundos não era o Joe ‘grande negócio’ Biden de 2010. Ele era o mesmo homem que todos testemunhamos no debate.”