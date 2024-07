Juan Soto discute o futuro — novamente — no dia da mídia do All-Star

ARLINGTON, Texas — Chegará o momento em que o outfielder do New York Yankees, Juan Soto, tomará seu lugar no dia da mídia do All-Star e não enfrentará perguntas constantes sobre seu futuro. Segunda-feira não foi esse momento.

Pelo terceiro ano consecutivo, Soto, vestindo uma camisa diferente em cada ocasião, atraiu uma multidão de repórteres mais interessados ​​em seu futuro nebuloso do que na trajetória que ele construiu no Hall da Fama.

Dois anos atrás, em Los Angeles, Soto, representando o Washington Nationals, estava bem no meio de rumores de troca. Ele foi negociado dias depois. No verão passado, vestindo um uniforme do San Diego Padres, a questão era se ele assinaria uma extensão de contrato. Em vez disso, ele foi negociado novamente em dezembro. Na segunda-feira, ele vestiu as listras mais famosas do esporte no Globe Life Field com a agência livre se aproximando a poucos meses de distância.

“É um pouco desconfortável usar camisas diferentes e mudar de time”, Soto reconheceu em espanhol. “Estou ansioso para usar uma por um longo tempo.”

O curto período de Soto com a camisa dos Yankees tem sido um sucesso retumbante até agora. Ele se tornou um favorito instantâneo dos fãs ao cortar .295/.426/.558 com 23 home runs, 79 walks, o melhor da liga, e uma arrogância ideal para a cidade de Nova York. Ele fez isso rebatendo na frente do companheiro titular do All-Star Aaron Judge, criando uma dupla histórica que impulsionou os Yankees para um recorde de 58-40.

“Soto tem sido incrível”, Judge disse. “Ele é o melhor rebatedor que já vi.”

A produção de Soto lhe rendeu sua quarta aparição consecutiva no All-Star — e surpreendentemente sua primeira como titular — antes de seu 26º aniversário. Se sua quinta aparição no All-Star Game será como um Yankee, quase certamente será decidido após uma guerra de lances de alto risco na offseason. Ele se vê como um Yankee além desta temporada?

“Quem não gostaria de estar com um time que vence?”, disse Soto. “Para mim, quando você está em um time vencedor, é sempre bom estar lá e fazer parte disso.”

Um jogador do perfil de Soto — um superstar estabelecido com credenciais genuínas em outubro entrando em sua temporada de 26 anos — é inédito e pode gerar ofertas na faixa de meio bilhão de dólares. O New York Mets, Philadelphia Phillies, Boston Red Sox, Chicago Cubs e Nationals estão entre os clubes que devem competir com os Yankees pelos serviços de Soto.

“Essa decisão é toda baseada nele e em sua família e no que eles querem fazer e no que parece certo”, disse Judge. “Como companheiro de equipe, é apenas sobre apoiá-lo e mostrar a ele o que Nova York pode oferecer. Acho que os fãs definitivamente mostraram a ele muito amor e mostraram o que ele significa para a cidade. Desejo a ele nada além do melhor. Ele vai tomar a decisão certa para o que é melhor para ele.”

Por enquanto, o foco de Soto será ajudar Nova York a se recuperar depois de um mês terrível que manchou um começo retumbante de temporada. Os Yankees tinham o melhor recorde nas ligas principais até 19 de junho, mas perderam 18 de 26 jogos e caíram para o segundo lugar na AL East.

“Ninguém disse que seria fácil”, disse Soto. “No começo parecia que seria fácil, mas é claro que não é tão fácil assim.”

A pior derrota do grupo aconteceu antes de se dispersarem para o intervalo do All-Star Game no domingo, quando, com a chance de varrer o Baltimore Orioles e recuperar o primeiro lugar fora de casa, os Yankees cometeram duas gafes defensivas com duas eliminações na nona entrada e foram eliminados com o closer Clay Holmes no monte.

“Sentimos que fomos testados em certo sentido, mas ao mesmo tempo conhecemos os jogadores que temos, o time que somos, o que precisamos fazer para jogar nosso melhor beisebol quando mais importa”, disse Holmes, o terceiro All-Star dos Yankees. “Acho que provavelmente é bom para nós construir alguma resiliência e nos mostrar o que precisamos melhorar e como precisamos melhorar nosso jogo.”

Holmes, assim como Soto, é um dos vários agentes livres iminentes dos Yankees. Foi um clube construído com expectativas de campeonato ou fracasso para 2024 que pode parecer muito diferente em 2025. O quão diferente pode depender da decisão de Soto neste inverno.

“Se eu soubesse o futuro”, disse Soto com uma risada, “eu jogaria na loteria. Ninguém sabe o futuro. No final do dia, estou aproveitando este momento, representando o New York Yankees. … Estou muito feliz por fazer parte [the game]mas ninguém sabe o que vai acontecer no ano que vem.”