Jude Bellingham, do Real Madrid, é nomeado estrela da capa do EA FC 25

Jude Bellingham foi anunciado como o atleta da capa do EA SPORTS FC™ 25, antes do lançamento mundial em setembro deste ano.

A estrela do Real Madrid e da Inglaterra é o jogador mais jovem a fazer a capa global do jogo. Bellingham também será o atleta de capa em destaque do EA FC 25 Mobile.

A capa do EA FC 25 Standard Edition foi criada usando a imagem icônica de Bellingham — no Bernabéu com o uniforme do Real Madrid — posando em sua famosa comemoração, apelidada de “Belligol”.

Na capa do EA FC 25 Ultimate Edition, Bellingham aparece ao lado da vencedora do Ballon d’Or Féminin do Barcelona, ​​Aitana Bonmatí, e dos ícones do futebol David Beckham, Zinedine Zidane e Gianluigi Buffon.

O jogador de 21 anos venceu a Liga dos Campeões, a LaLiga e o prêmio de Jogador da Temporada da LaLiga com o Real Madrid na temporada passada, além de chegar à final do Campeonato Europeu na Alemanha com a Inglaterra.

Jude Bellingham ingressou no Real Madrid em 2023 e fez 28 partidas e marcou 19 gols. Foto de Angel Martinez/Getty Images

“Eu jogava esse jogo com meu irmão o tempo todo quando criança e sempre pensei em como seria incrível um dia aparecer na capa”, disse Bellingham.

“Houve tantos jogadores icônicos na capa ao longo dos anos, e estou muito feliz por ser o mais recente jogador inglês a receber esta honraria desde 2011.

“Também estou realmente honrado por aparecer na capa da Ultimate Edition com verdadeiras lendas do jogo do passado e do presente: Beckham, Bonmatí, Buffon e Zidane.”