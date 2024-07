Juiz animado para ver ‘coisas elétricas’ do titular da Liga Nacional Paul Skenes

ARLINGTON, Texas — Aaron Judge está ansioso para enfrentar o arremessador novato da Liga Nacional, Paul Skenes, mas o rebatedor do New York Yankees pode precisar de ajuda para fazer isso acontecer no All-Star Game na terça-feira.

Judge, que lidera as ligas principais com 34 home runs no intervalo, está rebatendo em quarto lugar na Liga Americana e Skenes, nomeado titular da Liga Nacional na semana passada, “improvável” que lance mais de um inning, disse o gerente da Liga Nacional (e dos Diamondbacks), Torey Lovullo.

“Temos uma boa escalação. Acho que alguém vai fazer uma boa contagem ou conseguir uma rebatida simples. Então, veremos o que acontece”, disse Judge.

“Eu assisti a alguns jogos dele nas últimas semanas desde que ele foi convocado. É algo especial, algo elétrico”, Judge disse sobre o arremessador novato do Pittsburgh Pirates. “Você pode falar sobre a velocidade de seus arremessos, mas o cara é um arremessador. Ele pode trabalhar todos os três, quatro, cinco de seus arremessos, lançar em qualquer parte da zona, qualquer contagem. Ele é um arremessador completo. Vai ser divertido.”

Mesmo que Skenes avance rapidamente no primeiro inning, Lovullo disse que está inclinado a ir para o bullpen no segundo inning.

“Provavelmente não. Temos 11-12 arremessadores para passar”, disse Lovullo. “Essa é provavelmente a parte mais difícil de ser o gerente, é tentar colocar todos os arremessadores no jogo.”

Skenes disse que seria legal enfrentar Judge quando perguntado se ele queria enfrentar o rebatedor.

Judge segue o companheiro de equipe dos Yankees Juan Soto na ordem de rebatidas revelada na terça-feira pelo técnico do Texas Rangers, Bruce Bochy, que lidera a equipe técnica da Liga Americana. O líder de rebatidas da Liga Americana, Steven Kwan (Cleveland Guardians), está liderando, com o shortstop do Baltimore Orioles, Gunnar Henderson, a seguir. Kwan tem uma porcentagem de .407 na base, e Henderson acertou 28 home runs antes do intervalo.

“O que eu acho?”, disse Bochy na tarde de segunda-feira quando perguntado sobre Skenes. “Ele é uma fera.”