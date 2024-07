Juiz Claudemiro Avelino lança livro ‘Alagoas Colonial’ nesta quarta (10), na Esmal

Lançamento integra programação comemorativa aos 132 anos de instalação do Tribunal de Justiça de Alagoas; evento terá início às 17h

Como parte da programação em comemoração aos 132 anos de instalação do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), o juiz Claudemiro Avelino lança seu livro ‘Alagoas Colonial’ nesta quarta (10). O evento terá início às 17h, na sede da Esmal, no bairro do Farol.

A comemoração, promovida pelo Centro de Cultura e Memória (CCM) do TJAL, contará também com a abertura da exposição ‘A Justiça em Alagoas nos tempos coloniais’.

Segundo o juiz Claudemiro Avelino, o livro é fruto de mais de dez anos de estudos e retrata sete processos do século XVIII, encontrados nos arquivos da Comarca de Marechal Deodoro.

“Esses processos estão dentre os mais antigos que nós encontramos em toda Alagoas. Esses foram escolhidos por conta do teor deles. Apresentamos no livro o próprio processo e também a transcrição paleográfica dos termos que se encontram nele”.

Processos e curiosidades

Segundo o magistrado, o processo mais antigo localizado é de 1723. O livro traz ainda diversas curiosidades da época, sendo um instrumento a serviço da paleografia, área que estuda a escrita antiga.

“O português que se falava na época era bem diferente de hoje, os objetos tinham nomes diferentes. É muito interessante ver o processo na sua inteireza, o linguajar da época me chamou muita atenção”.

O magistrado comemorou a conclusão do processo de criação, localização e restauro dos processos, culminando com a edição da obra.

“Além da gente salvaguardar a memória, a gente precisa utilizar essas informações para a sociedade. Estou muito feliz em nome da Justiça de Alagoas”.

O livro ‘Alagoas Colonial’ estará disponível no CCM, localizado no centro de Maceió, com projeto para que ele seja disponibilizado também no site do TJAL.

