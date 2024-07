Juiz estabelece recorde dos Yankees com 34º HR antes do intervalo do All-Star

BALTIMORE — Aaron Judge estabeleceu um recorde da franquia New York Yankees no sábado com seu 34º home run antes do intervalo do All-Star.

Roger Maris atingiu 33 antes da pausa em 1961, ano em que terminou com um recorde de 61 na liga principal. Judge igualou essa marca em 2022 e atingiu 62 home runs, quebrando o que havia se tornado um recorde de temporada completa da Liga Americana detido por Maris.

Na Major League Baseball, os 34 home runs de Judge são o maior número de um jogador antes do intervalo do All-Star desde Chris Davis (37) em 2013, e esse total está empatado com Frank Howard em 1969 como o sétimo maior número antes do intervalo de todos os tempos, de acordo com a pesquisa da ESPN Stats & Information.

Juan Soto e Judge acertaram home runs consecutivos no quinto inning de uma vitória de 6-1 sobre o Baltimore Orioles, ambos para o campo central. O drive de 426 pés de Soto deu aos Yankees uma vantagem de 5-1, e Judge seguiu com um solo de arremesso imponente que foi de 431 pés.

Judge chegou à base todas as cinco vezes que foi para o plate na vitória de abertura da série na sexta-feira à noite em Baltimore. Em suas três primeiras aparições no plate no sábado, ele teve uma caminhada, uma dupla e um home run.

“Espero que esses 34 home runs tenham trazido muitas vitórias”, Judge disse após a vitória, quando perguntado sobre sua reação à conquista. “É disso que se trata, sabe? Não tente realmente focar em nossas estatísticas, estatísticas pessoais. É só tentar obter vitórias.”

Do ponto de vista de RBI, as 85 corridas impulsionadas por Judge são as maiores por qualquer jogador antes do intervalo desde Miguel Cabrera (95) e Davis (93), de acordo com a pesquisa da ESPN Stats & Information.

Na verdade, foi um começo de temporada difícil para Judge, que estava rebatendo abaixo de 0,200 no início de maio.

“Coisas assim acontecem. Você não pode se preocupar com isso, não pode se preocupar em ser vaiado”, disse Judge. “Estávamos ganhando jogos, isso é tudo o que realmente importava para mim. Tenho 500, 600 rebatidas para descobrir. Estamos nos colocando em uma ótima posição indo para o intervalo do All-Star.”

Judge acertou 14 home runs em maio e mais 11 em junho.

O recorde da liga principal de home runs antes do intervalo do All-Star Game é 39, de Barry Bonds em 2001. Ele estabeleceu o recorde da liga principal com 73 naquele ano.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.