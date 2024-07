Juiz nega acordo antitruste preliminar do UFC

O juiz distrital dos EUA Richard Boulware negou na terça-feira uma aprovação preliminar para um acordo no processo antitruste do UFC, um acordo que teria feito o UFC pagar US$ 335 milhões a atletas atuais e antigos.

Boulware negou as condições do acordo na terça-feira à noite, em uma decisão que ele deve elaborar em uma data posterior. O processo, que foi aberto pela primeira vez em 2014, agora seguirá adiante com uma conferência de status em agosto, e uma data provisória de julgamento — que é quase certo que será adiada — de 28 de outubro no Distrito de Nevada.

O juiz já havia dado a dica dessa decisão anteriormente no tribunal, afirmando que sentiu que o valor do acordo de US$ 335 milhões parecia baixo. Se o UFC perdesse o processo no julgamento, a empresa poderia enfrentar danos na casa dos bilhões. Por outro lado, é claro, os atletas não poderiam receber nada se perdessem no julgamento. Na época em que um acordo foi alcançado pelas duas partes em março, os advogados de ambos os lados disseram que estavam satisfeitos com a resolução.

O cerne do processo alega que o UFC ganhou uma vantagem injusta na indústria de artes marciais mistas por meio de anos de táticas anticompetitivas, e que a vantagem resultou em salários de lutadores suprimidos. O UFC se defendeu afirmando que investiu no esporte em geral, bem como apontando inúmeras outras promoções nas últimas três décadas como evidência de um campo de jogo igual.