Juiz nega acordo de ação antitruste do UFC e redefine data do julgamento para outubro

O juiz que supervisiona o processo antitruste do UFC — um caso iniciado em 2014 — negou a aprovação preliminar para um acordo e redefiniu a data provisória para o julgamento em 28 de outubro.

Na terça-feira, o juiz Richard Boulware negou o acordo planejado após o UFC concordar em pagar US$ 335 milhões para encerrar dois processos antitruste separados movidos por lutadores. Uma ordem escrita separada detalhando a decisão de Boulware deve ser emitida nos próximos dias, mas por enquanto o processo antitruste está avançando para julgamento com uma conferência de status agendada para 19 de agosto, que é onde a data exata do julgamento seria determinada.

O juiz declarou anteriormente no tribunal que se opôs ao acordo porque o pagamento acordado parecia baixo e que os lutadores representados no segundo processo — abrangendo atletas de 2017 até o presente — poderiam se opor às cláusulas de arbitragem e renúncia a ações coletivas em contratos existentes.

É uma decisão surpreendente proferida pelo tribunal depois que os advogados dos lutadores argumentaram que o acordo acordado forneceria alívio financeiro imediato para muitos atletas que precisavam desesperadamente do dinheiro. Os advogados também admitiram no tribunal que enviar este caso a julgamento poderia resultar em uma perda, o que significa que os lutadores envolvidos no caso não receberiam nada.

“A realidade é que a reivindicação tem pouco valor”, disse Eric Cramer, advogado dos lutadores, ao juiz durante uma audiência sobre o acordo proposto. “Eles deveriam aceitar — seria melhor para eles aceitarem o dinheiro e obterem a medida liminar.

“O mundo onde isso não acontece não é do interesse daquele lutador porque eu diria a esse lutador se ele estivesse no meu escritório, ‘Você provavelmente perderá. Você provavelmente não ganhará nada.’”

Para vencer no julgamento, os demandantes, também conhecidos como lutadores, têm que provar seu caso além de qualquer dúvida razoável e garantir um veredito unânime do júri. Mesmo que isso aconteça, o UFC, sem dúvida, entraria com um recurso que poderia amarrar o caso por anos antes que qualquer pagamento fosse feito aos lutadores.

Se o UFC perdesse e todos os recursos fossem negados, a promoção poderia ter sido forçada a pagar bilhões, mas até mesmo os advogados dos lutadores não queriam correr o risco de ir a julgamento e potencialmente perder.

“Há milhares de pessoas por aí que realmente poderiam usar esse dinheiro… e se esse acordo não acontecer e formos forçados a levar esse caso a julgamento, nós o faremos, e perderemos, isso seria devastador para muitas pessoas”, Cramer disse ao juiz durante a audiência em julho. “E muito dinheiro sairia dos bolsos de muitas pessoas.”

O processo antitruste combinou dois casos separados com lutadores representados de 2010 a 2017, que foi inicialmente movido por atletas como Cung Le, Nate Quarry e outros, e depois um segundo processo que abrangeu lutadores de 2017 até o presente, que foi liderado por lutadores como Kajan Johnson.

O processo antitruste inicial aberto em 2014 argumentou que o UFC se envolveu “em um esquema para adquirir e manter poder de monopsônio no mercado de serviços de lutadores profissionais de MMA de elite”. Os lutadores alegaram que o UFC atingiu esse objetivo por meio de três elementos principais: contratos exclusivos, coerção e aquisições que eliminaram concorrentes em potencial.

Depois de chegarem a um acordo em março, tanto os proprietários do UFC quanto os advogados que representam os lutadores comemoraram o pagamento acordado, com alguns atletas prestes a receber mais de US$ 1 milhão e cerca de outros 500 recebendo pelo menos US$ 100.000.

A TKO Group Holdings — empresa controladora do UFC — também parecia mais do que feliz com o acordo com fundos para pagar os US$ 335 milhões já destinados em uma divulgação financeira registrada na Securities and Exchange Commission.

“Estamos satisfeitos por ter esse assunto resolvido sem introduzir mais nenhuma mudança nas operações comerciais existentes do UFC”, disse o diretor financeiro da TKO, Andrew Schleimer, durante uma ligação financeira em maio. “O acordo de liquidação de formato longo deve ser protocolado em breve no tribunal para aprovação.”

Com o juiz negando o acordo preliminar e colocando o caso de volta na pauta do tribunal com uma nova data de julgamento, o UFC e os lutadores poderiam voltar à mesa de negociações para tentar chegar a um novo acordo.

O UFC também poderia potencialmente tentar resolver os dois casos separadamente, mas ainda não se sabe se isso acontece ou não. Mesmo que um novo acordo seja alcançado, o tribunal ainda precisa assinar para realmente encerrar os processos.