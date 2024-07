Julián Álvarez decidindo sobre o futuro do Man City – Pep Guardiola

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, está ciente de que Julián Álvarez está considerando seu futuro no clube depois que o atacante argentino declarou que quer jogar mais “jogos importantes”.

Álvarez, 24 anos, participou de 54 jogos em todas as competições pelo City na temporada passada, mas o campeão da Copa do Mundo indicou recentemente que não teve tempo de jogo suficiente nas grandes ocasiões.

Alvo do Atlético de Madrid, Álvarez disse que tomará uma decisão sobre seu futuro após competir pela Argentina nas Olimpíadas.

“Eu sabia que ele [Álvarez] disse que vai pensar sobre isso”, disse Guardiola.

“Quando ele terminar de pensar nisso, seu agente vai ligar [City football director] Txiki [Begiristain] e vamos ver o que acontece. Eu sei que ele quer jogar em momentos importantes, mas os outros [do] também. Tenho 18 ou 19 jogadores que querem jogar jogos importantes.

“Ele jogou muito, mas se quiser mais, tudo bem. Quando pensar nisso, ele nos informará.”

Guardiola, enquanto isso, deu uma atualização sobre o futuro de Kevin De Bruyne. O meio-campista belga, cujo contrato expira em junho de 2025, tem interesse da Saudi Pro League.

Guardiola disse na semana passada que De Bruyne permaneceria no clube na próxima temporada.

No entanto, Guardiola agora indicou que De Bruyne, que completou sua nona temporada no City, pode sair se uma oferta aparecer e o jogador a aceitar.

Julián Álvarez assinou com o Manchester City em 2022. Foto de MI News/NurPhoto via Getty Images

“O clube me informou que não recebeu uma oferta”, disse Guardiola. “Para sair [he] precisa de uma oferta. Não sei o que vai acontecer, mas adoraria que ele ficasse.

“Ele ganhou o crédito para decidir seu futuro por si mesmo, pois o que ele fez por este clube é enorme. É por isso que ele tem que decidir. A informação que tenho agora [is that] ele vai ficar.”

O goleiro do Manchester City, Éderson, também atraiu interesse de clubes da Arábia Saudita. Fontes disseram recentemente à ESPN que o City só ouvirá ofertas acima de £ 40 milhões (US$ 51,6 milhões) por Ederson.

Guardiola quer que Ederson permaneça no clube, destacando que o brasileiro desempenha um “papel importante” no vestiário.

Quando perguntado sobre seu futuro no City, Ederson disse: “Nada foi decidido. É gratificante ouvir que Pep [Guardiola] quer que eu fique. É a oitava temporada com ele. É fácil trabalhar com ele porque ele é um gênio do futebol. Estou feliz aqui.”

Ederson, 30 anos, é o goleiro titular de Guardiola há sete temporadas e tem mais dois anos de contrato.