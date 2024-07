Julianna Pena fala sobre ser a “mais odiada” da divisão e esperar por contrato para enfrentar Raquel Pennington pelo título

LAS VEGAS — A ex-campeã peso galo feminino do UFC Julianna Peña espera ter a oportunidade de se tornar bicampeã mundial, ela só está esperando a papelada ser processada.

Espera-se que Peña desafie o novo campeão e companheiro de elenco na 18ª temporada de O ultimo lutador Raquel Pennington no final deste ano, embora a luta ainda não tenha sido anunciada pela promoção.

Antes da cerimônia do Hall da Fama do UFC de 2024 — que ocorreu durante a semana de luta do UFC 303 em Las Vegas — Peña falou com repórteres sobre esperar pelo contrato para enfrentar Pennington pelo título. Além disso, “The Venezuelan Vixen” discutiu ser a mulher “mais odiada” na divisão peso galo, Kayla Harrison entrando no UFC, acreditando que Harrison é uma luta muito maior para ela do que Pennington, e muito mais.

Confira a entrevista completa com Peña no vídeo acima.