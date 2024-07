Julianna Pena relembra ‘dor excruciante’ de acidente com cílios postiços, alerta Tracy Cortez

Julianna Peña tem um conselho importante para as lutadoras: mantenham tudo natural no octógono.

No UFC Denver, a luta principal entre as pesos-moscas Rose Namajunas e Tracy Cortez viralizou quando um soco de Namajunas fez um cílio postiço voar para longe do rosto de Cortez. Namajunas venceu por decisão unânime em cinco rounds, mas as redes sociais ainda estavam comentando sobre o estranho momento após a disputa.

Peña, ex-campeã peso galo que espera lutar pelo ouro do UFC novamente em breve, compartilhou sua própria experiência com cosméticos faciais e por que ela nunca os usaria na noite da luta.

“Como vocês sabem, cabelo e maquiagem são a minha praia”, disse Peña em A hora do MMA. “Amo, amo, amo, amo. Fiz meus cílios no treinamento. Extensões de cílios postiços, então eles tiveram que ser colados em cada cílio individualmente. Quando um deles quebrou, me esfaqueou no globo ocular e foi a dor mais excruciante que já senti na vida. Portanto, sou uma garota strip — só uso cílios postiços. Só coloco a cola e os coloco e tiro toda vez. Nunca os uso no treinamento e nunca usei extensões postiças enquanto estou lutando por esse motivo.

“Agora, algumas dessas garotas, eu não sei como ou por que elas estão fazendo isso, ou talvez isso ainda não tenha acontecido com elas a ponto de elas acharem que podem simplesmente continuar lutando com extensões de cílios postiços. Mas, como vimos, isso simplesmente saiu voando.”

As circunstâncias que levaram ao mau funcionamento dos cílios de Cortez confundem Peña, que se pergunta por que Cortez foi tão efusiva em seus elogios nas redes sociais ao técnico que forneceu as extensões.

Peña fez o possível para deduzir onde a candidata do peso mosca errou.

“Eu vi a coisa toda voando”, disse Peña. “Como isso pode acontecer? O que eu acho é que algo deve ter acontecido. Eles devem ter tirado as extensões de cílios só daquele olho e coberto bem rápido com a tira de cílios, porque eu vi a coisa toda voando, e se não era uma tira de cílios, então a técnica de cílios dela não é tão boa assim porque eu vi a coisa toda voando. Não é como um casal que descama e te esfaqueia no olho, era a coisa toda.

“Então, de qualquer forma, moças, se vocês estiverem ouvindo, por favor, me façam um favor, não briguem com as extensões de cílios. É simplesmente proibido.”

Quando perguntada se as comissões deveriam ser as únicas a evitar que esses acidentes aconteçam no futuro, Peña discordou que essas decisões cosméticas exijam supervisão oficial. Ela espera que outras mulheres simplesmente usem o bom senso ao descobrir o quão maquiadas precisam estar para suas lutas.

“Não espero que as extensões de cílios sejam uma coisa [they inspect]”, disse Peña. “Você consegue imaginar que eles vão entrar lá e dizer, ‘Isso é real? Isso é seu?’

“Sem rímel, sem extensões de cílios. Você é um guerreiro, você é um bárbaro. Isso é como os tempos dos gladiadores.”