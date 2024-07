Julianna Pena: Ronda Rousey não assumiu responsabilidade pelas perdas, aposentadoria do MMA ‘mostra sua mentalidade’

Julianna Peña não tem nada além de respeito pelas contribuições de Ronda Rousey ao MMA. É a saída de Rousey do negócio que continua a irritá-la.

“The Venezuelan Vixen” se juntou a um coro de vozes que opinaram sobre os comentários de Rousey em associação com a promoção da autobiografia recentemente publicada por Rousey, na qual a ex-estrela do UFC lançou sombra sobre lutadores, executivos e a mídia que ela acredita que a injustiçaram durante os momentos mais sombrios de sua carreira no MMA.

De uma ex-campeã peso-galo para outra, Peña simpatiza com o mega estrelato que Rousey teve que lidar durante seu memorável reinado de campeã, mas ela gostaria de ver Rousey olhar mais para dentro quando se trata de distribuir críticas.

“Eu diria, definitivamente, que o peso do mundo está sobre os ombros dela, tenho certeza, mas isso vem com o território”, disse Peña em A hora do MMA. “Eu tenho esse ditado que sempre digo a todos: ‘Parece uma desculpa, parece uma desculpa. É isso que chamamos de…’ e então eles terminam a frase para mim e dizem: ‘uma desculpa.’ Eu digo diretamente: ‘Isso é uma desculpa, mas…’ Nunca cabe a ela dizer, assumindo a responsabilidade: ‘É uma desculpa, mas eu não consegui evoluir.’ É mais como culpar todo mundo sem assumir nenhuma responsabilidade.

“Especialmente se você perder, todo mundo perde. Você volta a montar no cavalo, cavalga novamente, luta outro dia. Você não vai ganhar todas as lutas. Acho que foi de muito mau gosto da parte dela perder daquele jeito e depois simplesmente se ausentar do esporte e nunca mais voltar. Isso só mostra a mentalidade dela.”

A carreira de lutadora de Rousey a viu sofrer uma queda impressionante em desgraça quando foi nocauteada por Holly Holm no UFC 193 em novembro de 2015. Essa derrota encerrou a corrida de três anos de Rousey como campeã e a colocou em reclusão após um longo período de ampla atenção da mídia. Treze meses depois, Rousey voltou ao octógono, apenas para perder para a campeã peso-galo Amanda Nunes em apenas 48 segundos no UFC 207.

Isso sinalizou o fim de Rousey, que mais tarde teve uma carreira de sucesso na WWE que terminou em 2023. Rousey não deu nenhuma indicação de que planeja retornar aos esportes de combate desde então.

Grande parte da ira recente de Rousey foi direcionada à mídia, que ela sente que se voltou contra ela após sua primeira derrota. Peña se pergunta por que Rousey não conseguiu encontrar uma maneira de canalizar essa negatividade em motivação para um retorno.

“É uma ferramenta, e você pode usá-la para abastecê-lo ou pode usá-la para sabotar você e arruinar sua vida”, disse Peña. “O que você vai fazer, sabe o que quero dizer? É um pouco dessa mentalidade de lutador, para mim. Você vai lutar ou vai simplesmente desmoronar e dizer: ‘Minha vida acabou. Todo mundo me odeia e eu estou acabado, e é tudo culpa sua.’

“Olhar, [I’m] apreciativo, grato, feliz. Obrigado por colocar o pé na porta para o resto de nós, é claro. Mas eu também tive meus próprios desentendimentos pessoais com Ronda, especialmente por estar em O ultimo lutadorque não foram tão agradáveis, então obviamente vou me sentir um pouco diferente em relação a ela do que talvez a maioria das pessoas se sentiria.”

Pena venceu O lutador final 18 como a escolha nº 1 da técnica Miesha Tate, rival de longa data de Rousey. Peña não só estava no time adversário, mas também avançou para as semifinais do torneio daquela temporada ao derrotar a amiga próxima de Rousey e escolha nº 1, Shayna Baszler.

Apesar da treta entre elas — enquanto Rousey ainda estava ativa, Peña frequentemente fazia campanha para lutar contra ela — Peña expressou sua admiração por Rousey no passado. No entanto, ela acredita que outra pessoa eventualmente teria liderado a investida pelas mulheres no UFC, mesmo que “Rowdy” não tivesse aberto o caminho.

“Eu não acredito nisso”, disse Peña quando perguntado se as mulheres não se tornariam parte do elenco do UFC sem Rousey. “Eu acho que era só uma questão de tempo.”