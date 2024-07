Julien Bernard é multado por beijar mulher durante etapa do Tour de France

GEVREY-CHAMBERTIN, França — O ciclista francês Julien Bernard foi multado em 200 francos suíços (US$ 223) pela União Ciclística Internacional depois de parar para beijar sua esposa durante a sétima etapa do contra-relógio do Tour de France.

Quinze minutos após o início do contra-relógio de sexta-feira, realizado na região natal de Bernard, Borgonha, o ciclista parou para beijar sua esposa e seu filho pequeno, que estavam parados na estrada entre um grupo de familiares e amigos.

A UCI disse em um comunicado que o comportamento de Bernard foi inapropriado e prejudicou a imagem do esporte.

“Sinto muito, UCI, por prejudicar a imagem do esporte”, disse Bernard no X. “Mas estou disposto a pagar 200 francos suíços todos os dias e vivenciar esse momento novamente.”

Em uma entrevista para a televisão, Bernard disse que o encontro com seus entes queridos foi um momento único em sua carreira.

“Foi realmente incrível. Minha esposa vem organizando isso com alguns amigos há algumas semanas, e ela fez um trabalho muito, muito bom”, ele disse. “Em um contra-relógio, você tem tempo para se divertir. São esses momentos que me fazem continuar e pedalar.”