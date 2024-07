Jun Yong Park fora do co-evento principal do UFC Vegas 94, luta cancelada

Afinal, Brad Tavares não fará sua caminhada recorde até o octógono.

O MMA Fighting confirmou com fontes com conhecimento da mudança que um problema médico forçou Jun Yong Park a se retirar de sua luta com Tavares, que seria o co-evento principal dos médios do UFC Vegas 94. Ambos os lutadores se pesaram com sucesso na sexta-feira de manhã.

A luta também foi oficialmente anunciada como cancelada pelo UFC, embora os detalhes do problema médico não tenham sido revelados.

Esta luta seria a 25ª aparição de Tavares no UFC, um recorde para a divisão de médios da promoção, quebrando um empate com o Hall da Fama Michael Bisping. Ainda não se sabe se a luta será remarcada ou se novas reservas serão acertadas para ambos os lutadores.

Park lutou mais recentemente em dezembro passado, quando perdeu uma decisão dividida para Andre Muniz, o que quebrou uma sequência de quatro vitórias consecutivas. “The Iron Turtle” ainda não competiu em 2024.

O UFC Vegas 94 prossegue com 11 lutas programadas.

Mike Heck contribuiu para esta reportagem.