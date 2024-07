Jürgen Klopp ‘descarta’ retorno como técnico da Inglaterra e da seleção dos EUA

Jürgen Klopp se descartou da disputa pelas vagas de técnico das seleções masculinas dos Estados Unidos e da Inglaterra e disse que “descartaria” retornar à carreira de técnico após sua saída do Liverpool no final da temporada passada.

Klopp, 57, tem sido fortemente relacionado ao cargo de Seleção dos EUA após a demissão de Gregg Berhalter em julho, após a eliminação da equipe na fase de grupos da Copa América, que foi sediada pelos EUA.

O ex-técnico do Borussia Dortmund também surgiu como um potencial sucessor de Gareth Southgate como técnico da Inglaterra após a decisão de Southgate de deixar o cargo após oito anos no comando no final da Euro 2024.

Desde que deixou o Liverpool em maio, depois de quase nove anos em Anfield, Klopp disse que não tem interesse em voltar a treinar e que sua ausência do futebol pode se tornar permanente.

“Até hoje, é isso para mim como treinador”, disse Klopp no ​​Congresso Internacional de Treinadores em Wurzburg, Alemanha.

“Não desisti por impulso, mas foi uma decisão geral. Também treinei os melhores clubes do mundo.

“Talvez possamos falar sobre isso novamente em alguns meses. Ainda quero trabalhar no futebol e ajudar as pessoas com minha experiência e contatos. Vamos ver o que mais há para mim.”

Fontes disseram à ESPN no início deste mês que Klopp estava determinado a ficar pelo menos 12 meses longe do jogo após deixar o Liverpool. Fontes também disseram que ele pode escolher não retornar ao futebol como treinador.

Mas, apesar das ligações com a seleção masculina dos EUA e com a seleção da Inglaterra, Klopp disse que não tem nenhuma oferta na mesa.

Jürgen Klopp descartou a possibilidade de se tornar o novo técnico de futebol da Inglaterra. Foto de James Baylis – AMA/Getty Images

“No momento, não há nada em termos de empregos”, disse ele. “Nenhum clube, nenhum país.

“Algumas pessoas devem não ter ouvido essa parte, e seria a maior humilhação da história do futebol se eu dissesse: ‘Vou abrir uma exceção para você agora.'”

“Vou trabalhar um pouco. Sou muito jovem para fazer apenas padel e netos. Será treinador de novo? Eu realmente descartaria isso no momento.

“Vamos ver como estará em alguns meses, mas nada está acontecendo no momento.”