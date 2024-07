Jurgen Klopp provoca americanos com insinuação de seleção dos EUA no dia 4 de julho com mensagem enigmática

EA Seleção Masculina dos Estados Unidos está atualmente procurando o técnico perfeito que possa levá-los a entregar uma performance memorável na Copa do Mundo FIFA 2026. Na quarta-feira passada, o ex-goleiro Tim Howard escreveu um artigo de opinião para o Daily Mail afirmando que estava disposto a procurar Klopp para convencê-lo a considerar o trabalho. Isso foi apenas um dia antes do Dia da Independência dos Estados Unidos, que foi exatamente quando Jurgen Klopp postou uma mensagem de felicitações para todos os seus fãs americanos. Como esperado, sua seção de comentários foi inundada com apelos para pelo menos considerar se tornar o técnico da seleção nacional. Deve-se notar que Klopp está bem ciente de toda a conversa sobre essa possibilidade, ele provavelmente tende a fazer essas mensagens em todo 4 de julho, mas hoje foi especial, dadas as circunstâncias.

Copa América 2024: EUA e México fracassam na fase de grupos antes de sediar a Copa do Mundo de 2026Nacho Garcia

Se pegarmos apenas a postagem que ele fez no Instagram hoje, fica bem claro que ele pelo menos sabe o que está acontecendo e isso está dando esperança a todos. No dia 4 de julho, nada menos. Então foi isso que Klopp escreveu no Instagram ao lado de uma foto dele cumprimentando nas arquibancadas do Fenway Park. Para quem não sabe, a associação que Klopp tem com o Boston Red Sox é que o mesmo Fenway Group que é dono do time da MLB é o dono dos Reds. Confira sua mensagem escrita aqui: “É o dia perfeito para pensar sobre minhas viagens com @liverpoolfc para os Estados Unidos. Nós nos divertimos muito e os fãs dos EUA estão eletrizantes! Feliz 4 de julho.”

Klopp poderia eventualmente se tornar o técnico da seleção masculina dos EUA?

no momento, ainda não houve confirmação de que Jurgen Klopp foi abordado por alguém da US Soccer. No entanto, tudo isso pode mudar da noite para o dia, conforme o verão passa. Há uma boa chance de que, após a eliminação do time da Copa América, toda a equipe da US Soccer esteja atualmente dando uma pequena pausa, mas eles certamente começarão a contatar potenciais candidatos assim que retornarem. De qualquer forma, esta postagem de Klopp no ​​Instagram pode ser uma boa indicação de que eles podem pelo menos tentar abordá-lo e ver o quão disposto ele está a encurtar sua pausa pós-Liverpool e começar a trabalhar com o time americano. Jurgen Klopp pode se tornar o técnico da USMNT em breve?