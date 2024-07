Jurgen Klopp teria rejeitado uma oferta lucrativa da US Soccer para treinar a seleção masculina dos EUA

Aembora Seleção dos Estados Unidos os fãs ficaram realmente animados quando o treinador Gregg Berhalter deixou o time e a US Soccer pode prosseguir Jürgen Klopp. A realidade simplesmente caiu na cara das pessoas como tijolos. Porque de acordo com David Ornstein do The Athletico treinador alemão rejeitou a oferta do Federação de Futebol dos Estados Unidos (USSF). O plano deles era que Klopp assumisse o lugar de Berhalter com dois anos para se preparar para a Copa do Mundo de 2026 que acontecerá em solo americano. Ornstein também confirmou que uma abordagem realmente aconteceu esta semana, mas Jürgen Klopp disse à federação que ele realmente quis dizer isso quando disse que precisava de uma pausa do futebol. Ninguém poderia culpá-lo, já que Jurgen Klopp está ativo há décadas. Já é hora de aproveitar os despojos de suas conquistas.

Como Jurgen Klopp foi abordado pela US Soccer?

De acordo com Ornstein, o técnico alemão foi abordado e ele rejeitou rapidamente, mas eles continuam esperançosos de que ele possa mudar de ideia após o fim do verão. É evidente agora que a opção número 1 da seleção dos EUA é o ex-técnico do Liverpool. O melhor por enquanto é respeitar sua resposta inicial e deixá-lo em paz pelo resto do verão. Mas o grupo que o abordou não desistirá de sua busca e Klopp permanecerá como uma opção. Atualmente, não há mais informações sobre outros nomes em potencial que possam ser segundas opções para Klopp. Após a eliminação principal da Copa América, os fãs de futebol dos EUA estão arrasados ​​porque sentem que há talento suficiente para ter um melhor desempenho geral.

Jurgen Klopp deixou formalmente o cargo de técnico do Liverpool em maio, ele encerrou seu mandato após fazer história com os Reds. Eles ganharam seu primeiro título da Premier League depois de não ganhar nenhum quando o nome da Primeira Divisão Inglesa mudou no início dos anos 90. Além disso, os Reds também chegaram a três finais da UEFA Champions League e venceram uma delas. As duas finais que Klopp perdeu foram contra o Real Madrid. Mas, independentemente do que poderia ter sido, Klopp confirmou várias vezes por que ele é considerado um dos melhores técnicos do futebol hoje. Essa é a principal razão pela qual a US Soccer não desiste de tentar contratá-lo.