Júri popular: homem acusado de feminicídio vai a julgamento amanhã em Maceió

Será realizado nesta terça-feira (16) o julgamento de José Joabil da Silva, acusado de matar sua ex-companheira, Rafaela Emidio de Souza, crime ocorrido no dia 16 de maio de 2022. O Ministério Público pede pela condenação do réu por homicídio duplamente qualificado por emprego de meio cruel e por razões da condição de sexo feminino.

De acordo com o laudo cadavérico, a vítima morreu por asfixia por esganadura, o que contraria a versão dada pelo acusado quando ele levou a ex-companheira a uma Unidade de Pronto Atendimento para ser atendida. Aos profissionais da saúde, ele informou que Rafaela teria ingerido bebida alcoólica de modo exagerado e, por isso, teria sofrido um mal súbito.

A investigação aponta que, na madrugada do dia 16 de maio, os vizinhos ouviram gritos de socorro vindos da casa de Rafaela, que vivia um relacionamento conturbado com José Joabil. Há notícia, inclusive, de que o acusado agredia a vítima fisicamente.

A atuação do Ministério Público de Alagoas no julgamento ficará a cargo do promotor de Justiça Antônio Vilas Boas.