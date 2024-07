Justin Jefferson ‘não está bravo com’ Kirk Cousins ​​por deixar os Vikings

Ao longo de sua difícil temporada de 2023, o wide receiver Justin Jefferson não deixou dúvidas sobre sua preferência pelo futuro da posição de quarterback do Minnesota Vikings: ele esperava que Kirk Cousins ​​retornasse, mas não exigiu isso.

Falando na terça-feira no “The Rich Eisen Show”, Jefferson disse que entendia a decisão de Cousins ​​de assinar com o Atlanta Falcons e acrescentou: “Não estou nem um pouco bravo com ele por isso”.

Cousins ​​começou 54 dos primeiros 60 jogos de Jefferson na NFL ao longo de quatro temporadas. Os Vikings estão começando de novo em 2024 com o veterano Sam Darnold e o novato JJ McCarthy, a escolha nº 10 no draft.

Justin Jefferson diz que “não está bravo” com Kirk Cousins ​​por deixar os Vikings para assinar com os Falcons e é “grato pelo que ele trouxe para mim e pelas coisas que conquistamos juntos”. Stephen Maturen/Getty Images

“Eu sempre soube que Kirk faria o que fosse preciso para seus negócios”, Jefferson disse a Eisen, “e eu sabia que tudo não estava do jeito que ele queria aqui, especialmente tendo que me pagar e ter que pagar tantos outros caras diferentes. Eu sinto que ele só queria um novo começo, uma nova oportunidade de começar com Atlanta e uma ficha limpa e eu não estou bravo com ele por isso. Sou grato pelo que ele trouxe para mim e pelas coisas que conquistamos juntos.

“Mas no final do dia, é um negócio e você tem que fazer o que tem que fazer por si mesmo e por sua família, e eu entendo isso claramente. Mas é para o próximo. Não importa realmente qual quarterback é aos meus olhos. Eu sempre vou tentar aproveitar ao máximo a oportunidade. Eu sempre vou tentar ser amigo do quarterback e tornar seu trabalho muito mais fácil. Não importa se foi Kirk ou se é Sam ou se é JJ, eu vou tornar isso o mais fácil possível para ele.”

Os Vikings negociaram com Cousins ​​por meses após a temporada, mas no final ficaram bem aquém da oferta de US$ 180 milhões dos Falcons por quatro anos, que incluía US$ 100 milhões em garantias nas três primeiras temporadas.

Jefferson recebeu uma extensão de contrato de quatro anos e US$ 140 milhões dos Vikings no mês passado. A média de US$ 35 milhões em dinheiro novo fez dele o não quarterback mais bem pago da NFL.