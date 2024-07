Justin Timberlake Radio Silent em *NSYNC Reunion Tour Talks, apesar das ofertas

Justin Timberlake parece estar dizendo tchau, tchau, tchau para as conversas sobre a turnê de reunião do *NSYNC – porque ele é o estranho em termos de quem está disposto a falar sobre isso… TMZ descobriu.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Justin e sua equipe ainda não resolveram respectivas propostas para uma possível turnê no estádio *NSYNC no próximo verão – isso apesar do fato Lance baixo, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone dar JC Chasez todos responderam com interesse depois que diferentes promotores fizeram suas propostas há 4 meses.

Em outras palavras… JT é o único que não se envolveu nessas conversas – e fomos informados de que os outros caras estão desapontados com o silêncio de Justin no rádio.

A razão… nossas fontes dizem que o resto dos caras do *NSYNC acham que o ano passado foi uma provocação para os fãs da banda de que algo grande estava por vir – e uma turnê em 2025 coincidiria com o 25º aniversário da banda… timing perfeito em sua mente.

Disseram-nos que a Sony também esperava um grande empurrão no 25º aniversário para o bem do antigo catálogo da banda. Como informamos, a banda grandes gravadoras bisbilhotando para produzir um novo single ou álbum.

Lembre-se… os caras do *NSYNC apareceram muito para JT no ano passado – tudo em um esforço para complementar/promover seus projetos, mas do ponto de vista deles… o favor não está sendo retribuído.

Fontes próximas a JT nos disseram que a razão pela qual ele não está conversando com os promotores sobre uma possível turnê no estádio *NSYNC é porque ele está focado exclusivamente em sua turnê mundial quase esgotada no momento, e ele está simplesmente ocupado.

Ainda assim, uma reunião do *NSYNC ainda pode acontecer. Nossas fontes nos dizem que Lance coordenou uma reunião entre Chris, Joey e JC na segunda-feira em Nova York para discutir o futuro da banda e como seria se eles seguissem em frente sem JT, caso ele optasse por não aproveitar esta oportunidade.

Disseram-nos que foram feitas propostas para Justin comparecer hoje; entretanto, nossas fontes do JT dizem que ele não poderia estar em Nova York porque está na Europa se preparando para seu show na Polônia no final desta semana.