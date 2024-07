Kalen DeBoer, Alabama contrata o melhor WR Caleb Cunningham

Kalen DeBoer garantiu o compromisso de maior audiência de sua gestão no Alabama no sábado, com uma promessa do wide receiver quatro estrelas Caleb Cunningham.

Cunningham, número 19 no ESPN 300 de 2025, é o melhor prospecto no estado do Mississippi neste ciclo e escolheu o Crimson Tide em vez dos programas estaduais Ole Miss e Mississippi State, juntamente com os rivais da SEC Auburn, Florida e Tennessee.

Cunningham confirmou seu compromisso nas redes sociais.

O terceiro wide receiver mais bem classificado em 2025, Cunningham é agora o prospecto mais bem avaliado na classe de recrutamento inaugural de DeBoer com o Crimson Tide. Cunningham representa o 16º compromisso do Alabama no ESPN 300 para uma classe que chegou ao número 2 no último ranking de recrutamento de equipes da ESPN para o ciclo de 2025.

O recebedor de 1,90 m e 86 kg é o oitavo jogador do top 100 do programa na próxima classe, juntando-se a nomes como o cornerback Dijon Johnson (nº 25 na ESPN 300), o quarterback de dupla ameaça Keelon Russell (nº 32), o linebacker externo Darrell Johnson (nº 34) e o atleta Derick Smith (nº 38).

Cunningham é uma estrela multiesportiva na Choctaw County High School do Mississippi. Como um júnior no outono passado, ele estabeleceu uma série de recordes escolares com 48 recepções de 1.138 jardas e 14 touchdowns, operando com tamanho e controle corporal que o tornarão uma perspectiva intrigante com o Crimson Tide. Cunningham também compete em atletismo e foi nomeado o Jogador de Basquete do Ano da All-Area High School pelo Starkville Daily News após sua campanha júnior.

Cunningham marca a 13ª promessa do Alabama desde 1º de junho, enquanto DeBoer & Co. continuam um verão de destaque na trilha de recrutamento. Com uma promessa de um dos melhores jogadores habilidosos neste ciclo, o Crimson Tide tem outra peça-chave em uma classe que disputará o primeiro lugar no país em dezembro.