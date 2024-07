Kalen DeBoer do Alabama – ‘Grande honra’ continuar a tradição

DALLAS — Kalen DeBoer é treinador do Alabama há seis meses, tempo suficiente para se adaptar ao novo emprego e às enormes expectativas que ele traz.

Ele não faria de outra forma.

Durante sua entrevista coletiva na quarta-feira nos dias de mídia da SEC, ele foi questionado sobre como foi acompanhar Nick Saban, que devolveu o Crimson Tide ao status de elite durante suas 17 temporadas em Tuscaloosa, ganhando seis títulos nacionais e nove campeonatos da SEC.

“Eu entendo que há apenas um treinador Saban”, disse DeBoer. “Só haverá um treinador Saban. Este programa é especial, e eu considero uma grande honra ser aquele que faz tudo o que podemos para continuar a grande tradição.

“Mas para mim, pessoalmente, era mais sobre entender que treinar futebol é treinar futebol. Foi uma bênção incrível fazer parte deste programa, continuar a ter essa expectativa sobre nós. A alternativa é estar em lugares onde não há expectativas.”

DeBoer sabe como é estar em escolas sem expectativas tão exageradas. Em nove temporadas como técnico principal na NAIA Sioux Falls, Fresno State e Washington, DeBoer tem 104-12. Sua ascensão em Sioux Falls foi bem documentada, pois ele trabalhou anonimamente lá para começar sua carreira, primeiro como coordenador ofensivo, depois como técnico principal de 2005 a 2009. Suas responsabilidades de trabalho eram muitas, embora ele tenha esclarecido na quarta-feira que nunca dirigiu o ônibus da equipe.

“Eu amo como as histórias ficam cada vez melhores de todas as responsabilidades que eu tinha”, ele disse. “Eu não dirigi o ônibus. Mas é isso que as histórias e as lendas serão no futuro. Eu sei disso: eu não trocaria minha jornada por nada. Isso me dá uma apreciação de onde estou. Isso me dá uma apreciação pelas pessoas que tenho ao meu redor e todos os empregos que elas têm, porque houve um tempo em que você trabalhava com equipamentos e fazia coisas no vestiário, praticamente um [graduate assistant]um coordenador ofensivo e um treinador principal, tudo ao mesmo tempo.”

DeBoer acabou se mudando para o futebol americano da FBS e chegou ao Washington em 2022, com um histórico de 25-3 e levando os Huskies ao jogo do campeonato nacional na temporada passada.

Embora esta seja a oitava escola em que ele trabalha, esta é a primeira vez que DeBoer treina no Sul. Questionado sobre como ele se adaptou a uma nova região do país, DeBoer brincou: “Eu suo muito mais. Está quente.”

Ele disse que as “ótimas pessoas de Tuscaloosa” e sua paixão pelo futebol “realmente tornaram essa transição suave e agradável”.

“Provavelmente é o lugar que mais me lembra de Dakota do Sul, só as pessoas”, disse DeBoer.

Quanto ao time que herdou de Saban, DeBoer disse que o que mais se destacou foi a “confiança e crença” dos jogadores.

“A química deles, a confiança e a crença são uma coisa, e a responsabilidade também. Esses caras sabem que precisam uns dos outros para atingir as metas que temos como programa”, disse DeBoer.

Ainda assim, transições nunca são fáceis, e DeBoer teve que trabalhar duro para ganhar a confiança de seus jogadores. Ele descreveu uma sensação de urgência e intensidade em suas duas primeiras semanas no trabalho, sabendo que tinha que fazer o que fosse preciso para manter seu elenco unido.

“Cada minuto importava”, disse DeBoer. “Realmente importava. Importava porque esses caras tinham telefones explodindo. E tudo o que era preciso talvez fosse uma ligação e a certa ou apenas em algum momento, não se mover rápido o suficiente para colocar um treinador no lugar que você sabe que os fez se sentir bem sobre a direção que estávamos tomando. Era apenas sobre ter alguma urgência para tentar colocar as coisas nos eixos.”

DeBoer disse que convocaria reuniões improvisadas com a equipe, teria bate-papos em grupo e conversas individuais para conhecer seus jogadores, mas também para permitir que eles se sentissem melhor sobre a transição.

“Tudo ajudou”, disse DeBoer. “Acho que os ajudou a se sentirem mais confortáveis, a entender que ficaríamos bem.”

Os jogadores notaram as diferenças óbvias de estilo entre Saban e DeBoer, mas acrescentaram que todos eles se entregaram ao novo treinador — principalmente por meio de experiências de integração da equipe durante o verão.

Malachi Moore disse que nas três primeiras semanas de junho, o Alabama alugou uma pista de boliche para os jogadores saírem. Outras atividades foram planejadas durante o verão também, incluindo minigolfe à noite.

“Isso uniu pessoas com quem você normalmente não sairia”, disse Moore. “Foi divertido.”