Kamala Harris aposta como favorita para ser a nova indicada, governador Josh Shapiro vice-presidente

Joe Biden desistiu há poucas horas … mas os criadores de probabilidades nunca descansam e já lançaram novas linhas de apostas para as escolhas do presidente e do vice-presidente democratas.

Aposta Online – uma empresa de apostas offshore – ajustou o que é estranho… e não é nenhuma surpresa, mas eles estão escolhendo Kamala Harris como a próxima candidata do Dem Prez – com probabilidades colossais de 1 a 9 garantindo-a como favorita.

Se você não souber de 1 a 9 aqui, significa que você teria que apostar $ 900 para ganhar $ 100 – então, o site de apostas tem certeza de que é função de Kamala perder.

Outros candidatos dignos de nota… Governador da Califórnia Gavin Newson (15 para 1) – que apoiou Harris poucas horas depois que essas probabilidades foram divulgadas – Governador de Michigan Gretchen Whitmer (16 a 1) e ex-primeira-dama Michelle Obama (16 para 1) tem as melhores chances fora de Kamala. Então, realmente não há ninguém por perto.

A disputa mais interessante é quem Harris pode escolher como candidato em potencial a vice-presidente… e BetOnline supõe que há uma boa chance de ser governador da Pensilvânia Josh Shapiro que está recebendo tratamento favorito com probabilidades de 7 a 4.

Shapiro foi catapultado para a atenção nacional recentemente. Além de ser o governador de um grande estado indeciso, ele recebeu cada vez mais olhares desde o tentar é Donald Trumpvida do último fim de semana em Butler, PA.



CNN

Ele identificou Corey Operador como a vítima que morreu no tiroteio na semana passada e permaneceu no centro das atenções após a tragédia.

Governador da Carolina do Norte Roy Cooper e governador do Tennessee Andy Beshear também estão no topo das probabilidades.

Agora, para as escolhas mais coloridas assumirem o lugar de VP no bilhete… BetOnline está dando George Clooney Probabilidades de 100 para 1, ex-técnico de futebol da Universidade do Alabama Nick Saban Probabilidades de 250 para 1 e Oprah Winfrey Probabilidades de 250 para 1 para assumir o segundo lugar.

Panorama geral … BetOnline diz que Trump tem uma chance melhor (1 a 2) do que Harris (2 a 1) de ganhar tudo – embora ela tenha mais de 100 dias para mudar de ideia.