Kamala Harris é chamada de ‘Original Hawk Tuah Girl’ pela FOX Business Guest Live on Air

Um convidado é o vice-presidente sugerido pela FOX Business Kamala Harris dormiu até chegar ao topo ao vivo no ar – e ele fez isso invocando ninguém menos que o agora viral Haley Welch .

Autor Alex Lace entrou na rede no início deste mês para falar sobre negócios e rapidamente ficou claro que ele não era fã de Dems ou do vice-presidente, especialmente quando se referiu a ela em termos muito vulgares.

Veja… Lace estava destruindo Kamala, chamando-a de “vice-presidente do DEI” e dizendo que as perspectivas do Partido Democrata são sombrias. Então, ele chamou KH de “garota Hawk Tuah original”.