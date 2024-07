Kamala Harris ‘honrada’ por ter o endosso de Biden, menciona Beau Biden

Kamala Harris diz que é uma honra ter o endosso do presidente em exercício… e ela está pronta para unir o partido em uma missão: derrotar Donald Trump.

KH presta homenagem às muitas décadas de serviço e extraordinárias habilidades de liderança de Biden… antes de mencionar seu relacionamento com Beau Biden – filho de Joe que faleceu de câncer em 2015.

Kamala diz que Joe desistir da corrida é um ato altruísta e patriótico… outro exemplo de JB colocando os interesses do povo americano antes dos seus.

Quanto à tarefa em questão – manter a Casa Branca – Harris diz que o seu único objetivo é derrotar Donald Trump e o Projeto 2025 da ultradireita… um plano de transição do qual DJT tem tentado distanciar-se nos últimos dias.

Biden apoiou Harris nas eleições presidenciais de 2024, minutos depois de desistir esta manhã… uma medida que alguns democratas – como Bill e Hillary Clinton – seguiram rapidamente. Outros parecem estar esperando para ver onde as fichas podem cair.

Como diz o vice-presidente Harris, as eleições estão ao virar da esquina… e a Convenção Nacional Democrata no próximo mês mostrará exactamente onde reside o apoio do partido.