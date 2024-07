Kamala Harris lança ‘They Not Like Us’ de Kendrick Lamar no BET Awards

Política e música rap colidiram no BET Awards 2024… quando o vice-presidente Kamala Harris maliciosamente deixou cair um Kendrick Lamar referência para deixar claro seu ponto de vista sobre as próximas eleições.

Em um clipe pré-gravado que foi ao ar durante a cerimônia no domingo, Harris atendeu uma ligação do anfitrião Taraji P. Henson … que estava preocupado com as liberdades, os direitos das mulheres e o Supremo Tribunal.