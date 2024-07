Kamala Harris não é inspiração para a personagem de ‘Veep’ Selina Meyer, afirma o criador do programa

Kamala Harris A corrida presidencial pode ter dado um impulso à audiência de “Veep”… mas o criador do programa diz que quaisquer ligações entre ela e o personagem principal do programa não foram intencionais.

Armando Ianucci – o homem que criou a saga vencedora de 17 Emmys – sentou-se para uma entrevista recente com O guardião … e ele rapidamente esclareceu todas as dúvidas, dizendo inflexivelmente que KH não inspirou Júlia Louis Dreyfus Selina Meyer.

Ele diz que entende onde as pessoas veem a conexão – uma senadora, elevada à vice-presidência antes de terem que assumir o lugar do presidente depois que ele deixar o cargo – mas é tudo apenas uma grande coincidência.

Armando explica que ele e o elenco passaram muito tempo conversando com pessoas da política para criar um show autêntico… inclusive conversando com pessoas que trabalharam no escritório do vice-presidente anos atrás.