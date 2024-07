Karen Read Jury acredita que é injusto julgá-la novamente pelo assassinato do namorado

Um jurado no Karen leu A anulação do julgamento agora confirma o que a defesa alegou no início desta semana – que o júri votou por unanimidade para absolvê-la de assassinato em segundo grau – e o jurado disse à equipe de defesa que seria “injusto” julgá-la novamente.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, o jurado descreveu o último dia do julgamento como um “redemoinho” e “muito confuso”. Depois que o juiz declarou a anulação do julgamento, os jurados foram embarcados em um ônibus e se perguntaram: “Alguém vai saber que absolvemos [Karen Read] é a contagem 1 e 3? Ninguém nunca perguntou sobre essas contagens.”

Como relatamos pela primeira vez… Leia foi absolvido sob a acusação de homicídio e abandono do local de um acidente por uma votação unânime de 12-0 a seu favor. Mas, o júri chegou a um impasse na última acusação – homicídio culposo – votando 9-3 a favor de um veredicto de culpado. Para uma condenação pela acusação de homicídio culposo, o júri precisava ser unânime.



O juiz declarou a anulação do julgamento, mas nunca divulgou a contagem dos votos. Advogado de Read, Alan Jacksonentão apresentou uma moção apontando que os promotores não deveriam ser autorizados a julgar novamente o caso de assassinato porque isso equivaleria a dupla penalidade, o que, por lei, significa que você não pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime.

De acordo com o novo processo judicial, o jurado diz que o júri acreditou que foi “obrigado a chegar a uma resolução sobre todas as acusações antes de poder ou dever relatar veredictos sobre qualquer uma das acusações”.

Quanto ao que supostamente aconteceu, os promotores argumentaram que Read discutiu com o namorado, um policial John O’Keefe, em 2022, antes de atacá-lo com seu SUV e fugir do local após uma noite de festa com amigos.

Mas a equipe jurídica de Read argumentou que Read foi incriminada pela polícia depois que ela deixou O’Keefe em uma casa cheia de policiais comemorando. Durante a reunião, disseram os advogados, O’Keefe foi morto depois que uma briga começou, foi arrastado para fora e deixado como morto na neve. Segundo a defesa, os policiais atribuíram o crime a Read porque queriam que outra pessoa assumisse a responsabilidade.

Durante o julgamento, os advogados de defesa também desacreditaram o investigador principal do caso, que foi dispensado do cargo depois que foi revelado que ele enviou textos sexistas e ofensivos sobre Read.



