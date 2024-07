Karen Read Jury votou por unanimidade para absolvê-la do assassinato de namorado

Karen leu pode ser julgada novamente pela morte de seu namorado depois que o juiz declarou a anulação do julgamento, mas as acusações de homicídio podem não estar em jogo… porque, de acordo com a defesa, a votação sobre a acusação de homicídio foi de 12 a 0, A FAVOR DA ABSOLVIÇÃO!

Advogado de Read, Alan Jacksonacaba de apresentar documentos argumentando que processar Read por assassinato em segundo grau uma segunda vez equivaleria a dupla penalização. Surpreendentemente, quando a juíza declarou a anulação do julgamento, ela não disse nada sobre a votação do júri na acusação de homicídio.

Também soubemos que o júri foi unânime a favor da absolvição da acusação de abandonar o local de um acidente onde houve ferimentos ou morte. A única acusação sobre a qual o júri chegou a um impasse foi o homicídio culposo, onde o júri aparentemente votou 9-3 a favor da culpa.

O advogado Jackson acredita que o juiz tinha o dever de informar a defesa de que o júri havia chegado a veredictos unânimes em 2 das 3 acusações, o que lhes teria dado a oportunidade de argumentar que a anulação do julgamento não deveria ter sido declarada. Jackson argumenta em documentos legais que o juiz deveria ter absolvido tanto a acusação de homicídio quanto a de deixar o local de um acidente.



Se você está confuso sobre como o júri seria unânime em deixar o local de um acidente, mas dividido por homicídio culposo, tudo tem a ver com dolo. O crime de sair do local de um acidente onde há morte ou ferimento exige prova de intenção – de que o motorista sabia que alguém estava ferido ou morto. O júri obviamente não acreditou que Read soubesse.

O homicídio culposo NÃO exige prova de intenção – tudo o que os promotores precisam provar é uma conduta imprudente. Alguém pode ser imprudente e nem saber que bateu em alguém. Presumivelmente, mesmo que Jackson ganhe na questão da dupla penalidade, Read ainda poderá ser julgado por homicídio culposo.

Como você sabe… O julgamento de KR chegou ao fim depois que o júri deliberou durante cinco dias antes de informar ao juiz que eles estavam irremediavelmente divididos e não conseguiam chegar a um veredicto.



Os promotores alegaram que Read discutiu com o namorado, um policial John O’Keefe, em 2022, antes de acertá-lo com seu SUV e fugir do local após uma noite de festa com amigos. A promotoria também descreveu o relacionamento do casal como volátil.

A equipe jurídica de Read recuou… alegando que ela foi incriminada pela polícia. Ela diz que deixou O’Keefe em uma casa cheia de policiais que estavam festejando e ele foi morto lá dentro, mas a polícia precisava de alguém para assumir a culpa e eles a atacaram.

De acordo com sua equipe de defesa, começou uma briga e os policiais arrastaram O’Keefe para fora de casa e o deixaram morrer na neve.

Durante o julgamento, a defesa apontou que uma das principais testemunhas da acusação – um agente da polícia estadual que ajudou a liderar a investigação – enviou textos sexistas e ofensivos sobre Read… o que provavelmente prejudicou o caso da acusação. O investigador principal foi demitido no momento em que a anulação do julgamento foi declarada.

O sentimento em Boston é fortemente pró-Read… com manifestantes aparecendo diariamente do lado de fora do tribunal para mostrar apoio a ela.