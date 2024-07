Kate Beckinsale Moons em uma loja de departamentos de Londres em postagem no Instagram

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Em um vídeo postado na segunda-feira no Instagram, a atriz estava parada com a bunda nua contra uma janela de um quarto, enquanto usava calça de moletom puxada para baixo.

Kate então se abaixou e visitou Harvey Nichols – a loja de departamentos de Londres do outro lado da rua. Ela também enviou um segundo vídeo mostrando carros passando pela loja na rua abaixo.

Na legenda, Kate explicou que seu comportamento adolescente estava ligado à morte de Clive em 2023. Ela escreveu que depois de receber as “notícias horríveis” no ano passado, ela e sua amiga passaram a noite seguinte “fazendo trotes e sonhando com Harvey Nichols”. (Aparentemente foi quando os dois vídeos foram filmados.)