Kate Martin se machuca enquanto Las Vegas Aces perde para Chicago Sky

LAS VEGAS — Chennedy Carter marcou 34 pontos, Angel Reese teve 13 pontos e 10 rebotes para seu 16º duplo-duplo nos últimos 17 jogos, e o Chicago Sky derrotou o Las Vegas Aces por 93 a 85 no que pode ser uma derrota custosa na noite de terça-feira.

Chicago liderava por 42 a 21 na metade do segundo quarto e manteve a vantagem até Megan Gustafson fazer uma cesta de três pontos do canto faltando 8:16 para o fim do quarto período, dando às Aces sua primeira vantagem no jogo, 72 a 71.

Carter colocou Chicago na frente para valer, 80-79, em uma cesta enquanto sofria falta com 3:23 restantes. Ela errou o lance livre, mas Chicago agarrou o rebote ofensivo e Carter fez outro arremesso para uma vantagem de três pontos. Carter também marcou nas duas posses seguintes de Chicago para fazer 86-81.

A novata de Las Vegas Kate Martin escorregou na quadra faltando 1:19 para o fim do primeiro quarto e precisou de ajuda para ir ao vestiário. Mais tarde, ela voltou para o banco, mas não jogou mais. Após a derrota, a treinadora do Aces, Becky Hammon, disse que não sabia mais nada além de que Martin tinha uma lesão na perna direita inferior.

Reese garantiu seu double-double com 1:32 restantes no quarto quando ela se elevou para pegar um rebote e arremessar antes de cair no chão para uma vantagem de 88-81. O Sky fez 5 de 6 lances livres na reta final para selar.

Carter acertou 14 de 24 arremessos de quadra e 6 de 7 lances livres, ficando a um ponto de empatar o recorde da carreira, estabelecido durante sua temporada de estreia em 2020. Marina Mabrey acrescentou 15 pontos para Chicago (10-14).

A’ja Wilson teve 28 pontos, 14 rebotes, cinco bloqueios e três roubos de bola em seu sexto jogo consecutivo nesta temporada, com pelo menos 20 pontos e 10 rebotes para Las Vegas (16-8). Wilson subiu para o terceiro lugar na história da franquia em roubos de bola na carreira. Tiffany Hayes acrescentou 19 pontos saindo do banco e Jackie Young marcou 11 de seus 17 pontos no segundo quarto.

Carter fez seus primeiros cinco arremessos do jogo e marcou 14 no primeiro quarto, enquanto Las Vegas teve apenas 12 pontos após acertar 5 de 13 arremessos de quadra. Os primeiros pontos de Carter no segundo quarto vieram com 25 segundos restantes para dar a Chicago uma vantagem de 44-37 no intervalo.

Mabrey completou uma jogada de três pontos com 1:49 restantes no terceiro para dar a Chicago uma vantagem de 69-56, mas os Aces fecharam o quarto com uma corrida de 7-0, coroada por um jumper de Kelsey Plum pouco antes do estouro do cronômetro. No final, porém, os Aces tiveram uma sequência de quatro vitórias consecutivas quebrada.

“Acho que precisávamos disso para nos acordar um pouco. Para nos dizer que temos muito mais trabalho a fazer, porque às vezes, quando você está ganhando jogos e se destacando um pouco, as coisas se perdem no molho”, disse Wilson. “E então, quando você tem jogos como esse, onde você meio que fica com senioritis, é meio útil levar um soco na boca, como hoje.”

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.