Eesta semana, Kate Middleton deixou claro que está levando as coisas no seu próprio ritmo. A Princesa de Gales deu uma rápida atualização sobre sua batalha contra o câncer em um História do Instagram enquanto desempenhava seus deveres reais.

Em uma rara postagem no Instagram apoiando a criação de um novo parque no Museu de História Natural de Londres dedicado ao meio ambiente, Meio-dia confirmou os relatos e compartilhou sua crença em remédios alternativos para combater a doença.

Kate Middleton é recebida pelo público em Wimbledon com a princesa Charlotte

Ela mencionou: “Acredito no poder da natureza para apoiar nosso desenvolvimento e bem-estar, trazendo-nos alegria e ajudando a nos manter saudáveis ​​física, mental e espiritualmente.”

Apesar de passar por quimioterapia preventiva e estar sob os cuidados de uma equipe médica dedicada, Middleton expressou sua fé na capacidade da natureza de proporcionar alívio. Alguns podem achar surpreendente, mas um amigo próximo do casal real revelou que Middleton sempre teve uma crença antiquada na importância do ar fresco. “Caminhar na praia e no campo sempre foi seu consolo, mais do que nunca nos últimos meses”, o amigo compartilhou.

Kate equilibra deveres reais com família e bem-estar

Em meio a seus problemas de saúde, Meio-dia foi visto passeando tranquilamente com o príncipe William e seus filhos, George, Charlotte e Louis. Ela também reserva um tempo para passear com seus cachorros e planeja mergulhar nas florestas escocesas durante as férias de verão, entregando-se à sua paixão pela fotografia.

Está claro que Middleton está priorizando seu bem-estar e encontrando consolo na natureza durante este momento desafiador. Enquanto ela continua a navegar em sua jornada de saúde, sua determinação em manter um senso de normalidade para si mesma e sua família é evidente. Seja passando um tempo de qualidade com seus filhos no parque ou buscando refúgio na beleza natural da Escócia, Middleton está abraçando o poder de cura da natureza.

Embora alguns possam questionar suas crenças, a fé inabalável de Middleton nos efeitos restauradores do ar fresco e das atividades ao ar livre reflete sua resiliência e comprometimento em encontrar conforto em meio à adversidade. Enquanto ela se concentra em sua recuperação, a mensagem de Middleton serve como um lembrete da importância de abraçar a influência curativa da natureza no bem-estar físico e emocional.