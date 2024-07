Katy Perry volta à polêmica ao mostrar um ‘mulherengo’ em seu novo vídeo carregado de sexo

Katy Perry fez um retorno escaldante com um videoclipe que deixou seus fãs em polvorosa. A sensação pop apresenta o renomado brinquedo sexual Womanizer em seu novo videoclipe para “mundo feminino“, e Lovehoney opinou sobre a atitude ousada.

A marca de brinquedos para adultos revelou que o Mulherengo ostenta uma “garantia de orgasmo de 98%” e enfatizou seu compromisso conjunto com a Womanizer para normalizar o prazer e a sexualidade feminina. Esta mensagem é claramente ecoada por Perada em seu novo e ousado videoclipe.

Katy Perry sofre um grande problema com seu vestido chamativo ao vivo no ar

No vídeo, Perry é vista brandindo confiantemente o Womanizer rosa enquanto ostenta um top curto adornado com estrelas e um motivo patriótico vermelho, branco e azul. Ela completa o visual atrevido com calças jeans quentes, um cachecol vermelho e branco com bolinhas no cabelo, um cinto de ferramentas em volta da cintura e botas de cano alto, exalando uma vibração ousada e sem remorso.

Os visuais também mostram Perry empunhando uma chave de fenda, se entregando a um gole de álcool e até mesmo usando um martelo, tudo isso cercado por mulheres segurando vibradores Womanizer em um estilo de arma. A natureza nervosa e sem remorso do vídeo é evidente enquanto Perry abraça destemidamente sua sexualidade e liberdade.

Perry surpreende fãs com videoclipe, com brinquedo sexual mulherengo

Na legenda que acompanha o vídeo, Katy escreveu: “CARA, NÃO VAMOS EMBORA! 11 DE JULHO ÀS 16H00 PT,” sinalizando sua presença inabalável na cena musical. O vídeo gerou um frenesi entre sua dedicada base de fãs, com a atriz de Hollywood Zoe Saldana expressando sua admiração comentando: “Meu Deus! Você é gostosa!”

Os fãs também expressaram ansiosamente sua empolgação, com um deles proclamando: “Mãe vem salvar refrigerante” enquanto outro simplesmente declarou, “Ela está de volta.” A expectativa pelo sucesso de sua nova música é palpável entre seus seguidores.

Katy PerryA inclusão ousada de ‘s Womanizer em seu videoclipe gerou conversas sobre empoderamento feminino e liberação sexual. Ao abraçar destemidamente sua sensualidade e incorporar o Womanizer em sua expressão artística, Perry continuou a ultrapassar limites e desafiar normas sociais.

À medida que ela continua a cativar o público com sua arte destemida, fica claro que Katy Perry está de volta e pronto para causar impacto mais uma vez.